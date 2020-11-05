Новоселье у Консультационного ресурсного центра

КРЦ предоставляет широкий спектр услуг - от решения правовых вопросов и ведения финансово-хозяйственной деятельности до составления бизнес-плана и IT-поддержки. Итого у центра более двух десятков направлений деятельности. В Норильске свою деятельность КРЦ начал в 2014 году, а в 2019 году центр зарегистрировали как отдельный НКО.

- Компания всегда поддерживает проекты, которые представляют собой создание новых институтов развития, новых центров развития и продвижения. Можно много говорить об успешности проекта, но ключевым фактором является его жизнеспособность в меняющихся экономических условиях. И этот проект в условиях ковида не только не потерялся, но и обрёл новую жизнь и новые направления. Это даёт уверенность в дальнейшей успешной его реализации, - обратился к участникам Конгресса заместитель директора департамента социальной политики ПАО «ГМК «Норильский никель» Игорь Сухотин.

Также новое помещение расширило возможности для реализации проекта «Деловая ферма», который реализуется при грантовой поддержке «Норникеля».

- Этот проект является бизнес-инкубатором, который помогает «малькам»-предпринимателям стать «акулами» бизнеса. В течение полугода на безвозмездной основе мы ведём бухгалтерию новичков, кадровое делопроизводство и предоставляем различные юридические услуги. Если по истечении этого времени предприниматель или НКО принимает решение прекратить свою деятельность, помогаем ему это сделать, чтобы не «обрасти» долгами. Если же бывший «малёк» чувствует в себе силы двигаться дальше, то мы можем продлить договор с ним, но уже на возмездной основе либо предоставить перечень организаций, которые оказывают такие услуги в нашем городе, - пояснила Елена Дудченко, руководитель центра.

На днях в новом центре прошёл первый конгресс предпринимателей и НКО, главой которого был Дмитрий Карасёв, председатель депутатской комиссии по городскому хозяйству.

- Уверен, открытие конгресс-холла «Деловая ферма» на базе КРЦ вдохнёт новую жизнь в малый и средний бизнес Норильска. Ведь многие боятся даже приступать к воплощению своей идеи в жизнь – из-за всякой отчётности, документов и прочее. Именно для таких – идейных, но сомневающихся в своих силах – центр и станет прекрасной стартовой площадкой, - подчеркнул Карасёв.

Стоит отметить, что даже в период пандемии КРЦ не прекращал свою деятельность. С апреля центр оказывал поддержку предпринимателям и НКО как в онлайн-режиме, так и офлайн, но с соблюдением всех профилактических мер. В пандемию центр успел провести 323 онлайн и 51 очную консультацию, заключить 15 договоров на бесплатную поддержку предпринимателей, провести девять онлайн-эфиров на темы – изменение законодательства, меры поддержки в пандемию для НКО и бизнеса. А также консультанты помогли подготовить документы на различные виды поддержки субъектам предпринимательства.

Исходя из статистики, можно заметить положительную динамику – с 2014 года количество НКО, которые обращаются за помощью в КРЦ, увеличилось в пять раз. Следовательно, если ежегодно центр проводил до 600 консультаций, а в 2020 году эта цифра увеличилась приблизительно до 1000.

Для информации:

Консультационный ресурсный центр для НКО и предпринимателей расположен по адресу: ул. Ленинградская, 21, первый этаж. Телефон для справок 36-95-41.