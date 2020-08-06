Новшества на «Оль-Гуле»

Интерес к базе вполне понятен. Следующим летом там можно будет не только побродить по деревянным мосткам или полежать на песчаном пляже, но и заняться водными видами спорта - поплавать на байдарке, катамаране. А самым экзотическим развлечением для северян станет сапсёрфинг – это йога на доске для серфинга.

На данный момент полным ходом идёт ремонт внутри самого здания. А буквально несколько недель назад на базе закончили демонтаж старого самодельного понтона, взамен которого в следующем году установят новый. Он то и станет своеобразным причалом для водного транспорта. Кроме того, следующим летом отсыпят новый песок на пляже. Сейчас местные специалисты думают, как решить главную проблему - удалить металлические сваи от старого причала.

«Дело в том, что их так просто не выдернуть, они очень глубоко забиты. Мы пробовали их извлечь тросом, но это не помогло. Поэтому пришли к выводу, что их надо срезать. Но поскольку они находятся под водой, выполнить такую задачу под силу только промышленным водолазам. Мы планируем обратиться за помощью к «Норникелю», так как у них есть такие специалисты. А еще у нас в планах попросить их почистить дно в этом районе - убрать коряги, старые деревья и накопившейся там мусор», – рассказал Михаил Голуб, начальник управления по спорту.

Николай Тимофеев порекомендовал Михаилу Голубу помимо этого очистить противоположные берега местного озера от плавника - поваленных деревьев, чтобы придать месту более опрятный вид.