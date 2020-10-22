Новые буровые установки заменят ручной труд

Три модели BoomerT1 фирмы Epirocприобретены в рамках реализации «Мероприятий по снижению доли ручного труда и переходу к механизированным видам работ». Их предназначение – проходка горных выработок небольшого размера сечением до 23 метров. Применение этих машин позволит механизировать бурение там, где раньше использовалось только ручное оборудование.

Что особенного в новых буровых установках? Во-первых, у операторов-бурильщиков появился помощник: электронная система FAMT1. В ней отображается все: положение и направление буровой стрелы, все функции. Есть газовый контроль и видео-фиксация. Ещё специальный датчик, который срабатывает при поломке или нарушениях в работе, а значит, повысился уровень безопасности сотрудников. Во-вторых, установки малопрофильные, их габариты меньше по сравнению с применяемым оборудованием, это улучшает манёвренность машин. В-третьих, у этой техники есть гидравлические перфораторы с двойной демпферной системой, это обеспечивает высокоскоростное бурение и долговечность. Срок службы - в среднем 18 тысяч моточасов или 6-7 лет бесперебойной работы.

Начальник шахтостроительного управления механизации горных работ Дмитрий Фучко подчёркивает: «Таких компактных машин у нас пока нет, три новые, общей стоимостью 130 миллионов рублей, будут применяться на производстве впервые. Две поступили сейчас и одну получим к концу года. С их помощью мы планируем полностью уйти от ручного бурения, это увеличит производительность минимум в два раза»

Бурильщик шпуров Владимир Яровой делится впечатлениями от тестирования: «Я работаю уже 20 лет. Удобно, что есть компьютер-помощник и размеры машин меньше. Теперь мелкий ремонт мы сможем делать самостоятельно. Пока установки зарекомендовали себя хорошо, очень интересно как они покажут себя в работе под землёй».

В ноябре установки начнут использовать на рудниках Талнаха.