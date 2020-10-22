МАУ ИЦ «Норильские новости»

Новые буровые установки заменят ручной труд

Новые буровые установки заменят ручной труд

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Новые буровые установки заменят ручной труд

В ООО «Заполярная строительная компания» поступили новые универсальные буровые установки шведского производства.

Новые буровые установки заменят ручной трудНовые буровые установки заменят ручной трудНовые буровые установки заменят ручной трудНовые буровые установки заменят ручной труд

Три модели BoomerT1 фирмы Epirocприобретены в рамках реализации «Мероприятий по снижению доли ручного труда и переходу к механизированным видам работ». Их предназначение – проходка горных выработок небольшого размера сечением до 23 метров. Применение этих машин позволит механизировать бурение там, где раньше использовалось только ручное оборудование.

Что особенного в новых буровых установках? Во-первых, у операторов-бурильщиков появился помощник: электронная система FAMT1. В ней отображается все: положение и направление буровой стрелы, все функции. Есть газовый контроль и видео-фиксация. Ещё специальный датчик, который срабатывает при поломке или нарушениях в работе, а значит, повысился уровень безопасности сотрудников. Во-вторых, установки малопрофильные, их габариты меньше по сравнению с применяемым оборудованием, это улучшает манёвренность машин. В-третьих, у этой техники есть гидравлические перфораторы с двойной демпферной системой, это обеспечивает высокоскоростное бурение и долговечность. Срок службы - в среднем 18 тысяч моточасов или 6-7 лет бесперебойной работы.

Начальник шахтостроительного управления механизации горных работ Дмитрий Фучко подчёркивает: «Таких компактных машин у нас пока нет, три новые, общей стоимостью 130 миллионов рублей, будут применяться на производстве впервые. Две поступили сейчас и одну получим к концу года. С их помощью мы планируем полностью уйти от ручного бурения, это увеличит производительность минимум в два раза»

Бурильщик шпуров Владимир Яровой делится впечатлениями от тестирования: «Я работаю уже 20 лет. Удобно, что есть компьютер-помощник и размеры машин меньше. Теперь мелкий ремонт мы сможем делать самостоятельно. Пока установки зарекомендовали себя хорошо, очень интересно как они покажут себя в работе под землёй».

В ноябре установки начнут использовать на рудниках Талнаха.

Текст Надежда Болдакова
Фото Ирина Яринская
22 октября в 12:05 480
НорникельБуровые установкиЗСК
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