Новые цветовые решения
Новые цветовые решения
В действующий колористический паспорт города внесут изменения. Специалисты поставили задачу определить спектр цветов, которые можно использовать для окраски городских фасадов.
Как рассказала Евгения Арефьева, управляющий партнёр института территориального планирования «Урбаника», разрабатывавшего мастер-план города. При создании обновлённого паспорта основывались на трёх параметрах: градостроительной значимости тех или иных объектов, типологии зданий и светостойкости фасадов.
- Градостроительная значимость предполагает выделение отдельных ансамблей зданий, въездов в город, районы, учёт акцентных точек, которые надо отметить. Типология зданий – это серия, длина домов, высота. К примеру, «свечки» делим окраской горизонтально, протяжённый фасад - вертикально. Светостойкость фасадов показывает, для каких зданий требуется более стойкий пигмент: как падает свет на те или иные дома, какие фасады быстрее «выгорают». В зависимости от этого мы можем минимизировать эксплуатационные расходы на саму окраску и поддержание достойного вида домов, - рассказала она.
Помимо того, учитывались и элементы фасадов, мозаики и другие архитектурные особенности. Исходя из всего этого, во всех районах выделили кластеры, которые объединены определённой группой цветов. В Центральной части их 10 (на каждый есть основная палитра, палитра цоколей, акцентов, полутона и тона), Талнах разделён на 5 кластеров, Кайеркан – на 4. Специалисты представили свои решения колористики также для школ и детсадов города. В итоге всё уложилось в 3D-карту Норильска, где представлены несколько вариантов окраски каждого здания. Все районы соотносятся друг с другом, хотя каждый имеет своё лицо.
- По этому альбому нам будет комфортно работать. Мы многократно собирались вместе с АРН и обсуждали множество вариантов. Этот — последний, выверенный, с расширенным колористическим диапазоном, но важно, что при этом все цвета сочетаются, – отметила Татьяна Никитина, начальник управления по градостроительству и землепользованию.
При этом службам и подрядчикам, отвечающим за окраску фасадов, будет предоставлена свобода в границах колористического паспорта: это касается орнаментов и числа используемых цветов предложенной раскладки.
- Точный вид каждого дома, применяемый для отделки материал, геометрию узора будет утверждать архитектурно-художественный совет по разработанному управлением по градостроительству и землепользованию колористическому паспорту здания, но в рамках предложенной палитры, - отметила она.
Члены градсовета после обсуждения одобрили предложенный колористический паспорт. Но прежде чем принять его как руководство к действию, паспорт должен быть одобрен депутатами на грядущей сессии Горсовета, которая состоится в ноябре.