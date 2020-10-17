Новые цветовые решения

Как рассказала Евгения Арефьева, управляющий партнёр института территориального планирования «Урбаника», разрабатывавшего мастер-план города. При создании обновлённого паспорта основывались на трёх параметрах: градостроительной значимости тех или иных объектов, типологии зданий и светостойкости фасадов.

- Градостроительная значимость предполагает выделение отдельных ансамблей зданий, въездов в город, районы, учёт акцентных точек, которые надо отметить. Типология зданий – это серия, длина домов, высота. К примеру, «свечки» делим окраской горизонтально, протяжённый фасад - вертикально. Светостойкость фасадов показывает, для каких зданий требуется более стойкий пигмент: как падает свет на те или иные дома, какие фасады быстрее «выгорают». В зависимости от этого мы можем минимизировать эксплуатационные расходы на саму окраску и поддержание достойного вида домов, - рассказала она.

Помимо того, учитывались и элементы фасадов, мозаики и другие архитектурные особенности. Исходя из всего этого, во всех районах выделили кластеры, которые объединены определённой группой цветов. В Центральной части их 10 (на каждый есть основная палитра, палитра цоколей, акцентов, полутона и тона), Талнах разделён на 5 кластеров, Кайеркан – на 4. Специалисты представили свои решения колористики также для школ и детсадов города. В итоге всё уложилось в 3D-карту Норильска, где представлены несколько вариантов окраски каждого здания. Все районы соотносятся друг с другом, хотя каждый имеет своё лицо.

- По этому альбому нам будет комфортно работать. Мы многократно собирались вместе с АРН и обсуждали множество вариантов. Этот — последний, выверенный, с расширенным колористическим диапазоном, но важно, что при этом все цвета сочетаются, – отметила Татьяна Никитина, начальник управления по градостроительству и землепользованию.

При этом службам и подрядчикам, отвечающим за окраску фасадов, будет предоставлена свобода в границах колористического паспорта: это касается орнаментов и числа используемых цветов предложенной раскладки.

- Точный вид каждого дома, применяемый для отделки материал, геометрию узора будет утверждать архитектурно-художественный совет по разработанному управлением по градостроительству и землепользованию колористическому паспорту здания, но в рамках предложенной палитры, - отметила она.

Члены градсовета после обсуждения одобрили предложенный колористический паспорт. Но прежде чем принять его как руководство к действию, паспорт должен быть одобрен депутатами на грядущей сессии Горсовета, которая состоится в ноябре.