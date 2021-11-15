Новые граждане страны присягнули на верность России

Каждый приглашённый поклялся соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы её граждан, исполнять обязанности гражданина страны на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать её культуру, историю и традиции.

Врио начальника полиции Норильского ОМВД Виталий Цауня поздравил новоиспеченных граждан России с важным для них событием и не упустил возможности предупредить всех присутствующих о распространенных случаях мошенничества, попросив быть предельно бдительными и не рисковать сбережениями.

После произнесения и подписания слов клятвы участники мероприятия имеют право в течение 30 дней обратиться за оформлением российского паспорта в отдел по вопросам миграции. Они получат его в течение 10 дней с момента обращения.

Всего с начала года присягу в Норильске приняли 278 человек. Отметим, что согласно Федеральному закону «О гражданстве Российской Федерации», приносить её обязаны все иностранцы, принимающие гражданство страны. В случае отказа решение о приобретении гражданства РФ отменяется.