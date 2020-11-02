Новые изменения в указ о мерах против коронавируса

Дополнительные меры введены по рекомендации Роспотребнадзора, согласно которым, с завтрашнего дня, 3 ноября, в кафе и ресторанах запрещено проводить торжественные мероприятия. Также продолжает действовать социальная дистанция, потому расстояние между столиками должно быть не менее 1,5 метров.

Во всех торго-развлекательных центрах региона запрещено использование Wi-Fi. Также дети до 14 лет без сопровождения родителей не будут допускаться в ТРЦ.

Спортивные мероприятия с завтрашнего дня будут проходить без зрителей. Работа краевых и муниципальных спортобъектов временно приостановится. Но отметим, что на частные и федеральные спортсооружения данная мера не распространяется. Спортивные секции, профессиональная спортивная подготовка продолжат работу с соблюдением всех эпидемиологических требований.

Ношение маски теперь обязательно не только в местах массового скопления – общественные места, транспорт, остановки, такси, но и в лифтах и на парковках.

Органам госвласти и органам местного самоуправления рекомендовано вести приём граждан и представителей юридических лиц по предварительной записи.