Новые ледовые переправы на севере Красноярского края

Всего в Красноярском крае работают 10 переправ: на Таймыре, в Мотыгинском, Большеулуйском и Туруханском районах, на Чулыме (в Боготольском, Бирилюсском и Большеулуйском районах). Кроме того, работают переправы: на Подкаменной Тунгуске в Эвенкии, на реке Тасеева в Мотыгинском районе, на Диксоне через пролив Привен; на Енисее в Туруханском районе в районе Игарки.

Согласно правилам на переправах есть спасательные посты, а также они оборудованы дорожными знаками.

Более подробную информацию обо всех переправах и безопасных местах выхода на лёд можно найти на сайте краевого управления МЧС.