Новые меры поддержки бизнеса

Продолжается реализация проекта «Бизнес-адаптация», который направлен на поддержку предпринимательства. Следующим шагом станет приобретение бактерицидных облучателей для фитнес-центров, которые совсем недавно вновь распахнули свои двери.

«Мы понимаем, что следующий этап снятия ограничительных мер напрямую зависит от того, как будет складываться эпидобстановка после предыдущих послаблений. И поэтому хотим помочь предпринимателям создать максимально безопасные условия и для работников, и для гостей. Благодаря ультрафиолетовому излучению «Дезар» предотвращает распространение самых разных инфекций», - поделился заместитель директора АРН по развитию бизнес-среды Сергей Ваганов.

Всего силами компании «Норникель» закуплено 98 облучателей. Поэтому в ближайшее время они появятся в каждом фитнес-центре.