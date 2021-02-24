Новые подходы учёных СФУ помогут бороться со снежными заносами

Цель проекта - разработка системы снегозащитных конструкций, которые помогут обеспечить возможность её эксплуатации даже во время сильных метелей.

Проблемой снегозаносимости ещё в 1940-х годах прошлого столетия в Норильске занимался инженер Михаил Потапов. Благодаря разработанным им гениально простым конструкциям железнодорожные пути и дороги гораздо меньше заметало снегом, который тогда приходилось счищать вручную. Спустя десятки лет многие из этих щитов уже вышли из строя. Появились новые инструменты компьютерного и экспериментального моделирования. К тому же на Таймыре меняется климат. Учесть новые реалии, чтобы решить старую задачу, призван проект СФУ «Дорога ветров».

Договор между муниципалитетом и ведущим сибирским вузом заключен в июле. С тех пор проведен рад исследований, определены проблемные участки трассы и возможные варианты снегозащитных конструкций. На днях научная группа вновь побывала в Норильске, чтобы провести полевые исследования.

«Мы продолжаем ревизию щитов Потапова. Всего их 39, общая протяжённость превышает 14 километров», - рассказал руководитель проекта, глава департамента комплексного изучения Арктики СФУ Юрий Захаринский. - Определили тестовый участок, где щиты находятся в удовлетворительном состоянии, при этом на одном из проблемных участков дороги. Мы оцениваем его функциональность - объём задержанного снега, динамику снегонакопления. Полученные данные будут использованы для верификации результатов компьютерного моделирования».

«Замеры и моделирование позволят рассчитать, сколько щитов и какого типа необходимо установить на каждом конкретном участке, - отмечает Андрей Минаков, заместитель директора по науке института нефти и газа СФУ. - Вариантов устройств, способных защитить трассу от заносов, несколько. - К настоящему моменту технологии позволяют использовать не только щиты, но и другие снегопередуваемые конструкции. С помощью компьютерного моделирования и современных экспериментальных методов будут подобраны подходящие конструкции».

Защита от снега дороги Норильск-Алыкель необходима. Ведь часто бывает, что аэропорт открыт, а единственная дорога к нему - закрыта. Поэтому в качестве заказчика проекта выступило муниципальное учреждение «Норильскавтодор».

«Мы ожидаем, что по итогам научно-исследовательской работы мы получим результат, который в перспективе поможет жителям с меньшими затруднениями добраться в аэропорт», - говорит начальник технического отдела «Норильскавтодора» Зоя Виноградова.

«Для того чтобы понять, с каких участков тундры основные объёмы снега переносятся ветрами на дорогу, - поясняет Руслан Шарафутдинов, директор института экологии и географии СФУ, - мы предложили оригинальную методику, основанную на использовании маркерных частиц - микроскопических стеклянных шариков Сорер, окрашенных в разные цвета. Это позволит сосредоточить работу на наиболее проблемных участках дороги».

«МКУ «Норильскавтодор», ЦАТК ЗФ «Норникеля» выполняют большой объём работ по механизированной очистке автодороги Норильск-Алыкель от снега, - резюмирует Юрий Захаринский. - Однако меры нужно принимать на более раннем этапе. В СФУ с большой ответственностью относятся к выполнению столь важной для Норильска задачи».