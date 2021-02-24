МАУ ИЦ «Норильские новости»

Новые подходы учёных СФУ помогут бороться со снежными заносами

Новые подходы учёных СФУ помогут бороться со снежными заносами

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Новые подходы учёных СФУ помогут бороться со снежными заносами

В феврале учёные Сибирского федерального университета продолжили практические исследования динамики снежных заносов на трассе Норильск-Алыкель в рамках проекта «Дорога ветров».

Новые подходы учёных СФУ помогут бороться со снежными заносамиНовые подходы учёных СФУ помогут бороться со снежными заносамиНовые подходы учёных СФУ помогут бороться со снежными заносами

Цель проекта - разработка системы снегозащитных конструкций, которые помогут обеспечить возможность её эксплуатации даже во время сильных метелей.

Проблемой снегозаносимости ещё в 1940-х годах прошлого столетия в Норильске занимался инженер Михаил Потапов. Благодаря разработанным им гениально простым конструкциям железнодорожные пути и дороги гораздо меньше заметало снегом, который тогда приходилось счищать вручную. Спустя десятки лет многие из этих щитов уже вышли из строя. Появились новые инструменты компьютерного и экспериментального моделирования. К тому же на Таймыре меняется климат. Учесть новые реалии, чтобы решить старую задачу, призван проект СФУ «Дорога ветров».

Договор между муниципалитетом и ведущим сибирским вузом заключен в июле. С тех пор проведен рад исследований, определены проблемные участки трассы и возможные варианты снегозащитных конструкций. На днях научная группа вновь побывала в Норильске, чтобы провести полевые исследования.

«Мы продолжаем ревизию щитов Потапова. Всего их 39, общая протяжённость превышает 14 километров», - рассказал руководитель проекта, глава департамента комплексного изучения Арктики СФУ Юрий Захаринский. - Определили тестовый участок, где щиты находятся в удовлетворительном состоянии, при этом на одном из проблемных участков дороги. Мы оцениваем его функциональность - объём задержанного снега, динамику снегонакопления. Полученные данные будут использованы для верификации результатов компьютерного моделирования».

«Замеры и моделирование позволят рассчитать, сколько щитов и какого типа необходимо установить на каждом конкретном участке, - отмечает Андрей Минаков, заместитель директора по науке института нефти и газа СФУ. - Вариантов устройств, способных защитить трассу от заносов, несколько. - К настоящему моменту технологии позволяют использовать не только щиты, но и другие снегопередуваемые конструкции. С помощью компьютерного моделирования и современных экспериментальных методов будут подобраны подходящие конструкции».

Защита от снега дороги Норильск-Алыкель необходима. Ведь часто бывает, что аэропорт открыт, а единственная дорога к нему - закрыта. Поэтому в качестве заказчика проекта выступило муниципальное учреждение «Норильскавтодор».

«Мы ожидаем, что по итогам научно-исследовательской работы мы получим результат, который в перспективе поможет жителям с меньшими затруднениями добраться в аэропорт», - говорит начальник технического отдела «Норильскавтодора» Зоя Виноградова.

«Для того чтобы понять, с каких участков тундры основные объёмы снега переносятся ветрами на дорогу, - поясняет Руслан Шарафутдинов, директор института экологии и географии СФУ, - мы предложили оригинальную методику, основанную на использовании маркерных частиц - микроскопических стеклянных шариков Сорер, окрашенных в разные цвета. Это позволит сосредоточить работу на наиболее проблемных участках дороги».

«МКУ «Норильскавтодор», ЦАТК ЗФ «Норникеля» выполняют большой объём работ по механизированной очистке автодороги Норильск-Алыкель от снега, - резюмирует Юрий Захаринский. - Однако меры нужно принимать на более раннем этапе. В СФУ с большой ответственностью относятся к выполнению столь важной для Норильска задачи».

24 февраля в 17:22 540
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