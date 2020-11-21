Новые схемы

Роман Войцешко © Михаил Назаров — Полицейским, банковским сотрудникам, работникам Пенсионного фонда и прочим должностным лицам не требуется информация о банковских счетах и картах, а также пароли, пин–коды и прочие данные, которые необходимы для проведения финансовых операций. Эти сведения запрашивают только преступники! Роман Войцешко, начальник следственного отдела Норильского ОМВД .

Роман Войцешко, начальник следственного отдела Норильского ОМВД, рассказывает, что в крае широкое распространение получили звонки от псевдополицейских, лжесотрудников телефона доверия Главного управления МВД и прочих подразделений правоохранительных органов, которые якобы плотно сотрудничают со специалистами банков.

– Схема простая, — говорит он. — Преступники звонят потенциальным жертвам, представляются сотрудниками банка, красноречиво описывают, как тесно они работают с правоохранительными органами и в конце монолога говорят, что в ближайшее время абоненту поступит звонок из полиции. Преступники могут представляться должностными лицами различного уровня: от рядового полицейского до представителя руководящего состава полиции по Красноярскому краю. Человек проверяет номер, с которого поступил звонок, убеждается, что он реально существует, и вступает в доверительную беседу с мошенником как с представителем закона. На самом деле звонок потерпевшему осуществляется с помощью IP–телефонии и благодаря этому на экране телефона жертвы отражается номер официального подразделения полиции, а реальный (скрытый) может быть зарегистрирован за границей.

Например, 6 ноября жертвой мошенников стал сотрудник Норильского колледжа искусств. Думая, что служащие банка работают совместно с полицейскими, и получив повторный звонок из якобы Главного управления МВД, он для защиты своих средств сначала снял деньги со своих счетов, а затем перевёл 329 тысяч рублей на номер карты, указанный мошенниками.

Ранее охранник, поддавшись на уговоры обманщиков, установил программу, которую скачал из «Плеймаркета». Она позволила преступникам дистанционно подключиться к мобильному телефону и приложениям в нём. Пострадавший спохватился только тогда, когда финансовые операции были завершены. Мошенники украли у норильчанина 81 тысячу рублей.

Это не единичные случаи и не самые крупные суммы, поэтому прошу норильчан не сообщать по телефону свои личные данные, информацию о картах, счетах, паролях, которые необходимы для подтверждения транзакции, и не верить звонящим на слово.