Новые здания фельдшерско-акушерских пунктов планируется построить в Волочанке и Усть-Аваме

Открывая совещание, глава Дудинки Юрий Гурин призвал участников не умалчивать и не сглаживать остроту вопросов жизнеобеспечения посёлков: «Важно определить болезненные точки и провести необходимую работу до наступления кризиса. Затягивать проработку до момента, когда население уже сталкивается с конкретными трудностями — недопустимо».

В ходе встречи присутствующие отчитались о работе, которая проводилась в течение 2021 года для обеспечения жителей таймырских посёлков топливно-энергетическими ресурсами, водой, средствами пожаротушения, услугами социального и культурного характера.

На совещании было отмечено, что в посёлках есть дефицит педагогических и медицинских кадров, представителей полиции, но поиск специалистов не прекращается. Основные причины, по которым люди отказываются ехать в удалённые населённые пункты для работы на постоянной основе — бытовые трудности.

Начальник административно-хозяйственной службы Таймырской межрайонной больницы Алексей Леванов сообщил, что в планах у Таймырской межрайонной больницы построить новые здания фельдшерско-акушерских пунктов в Волочанке и Усть-Аваме.

Заместитель начальника норильского почтамта Зоя Гладышева, в свою очередь рассказала, что у «Почты России» скопилось более тонны грузов, предназначенных для жителей отдалённых посёлков. Существующая схема доставки рейсовыми вертолётами не покрывает потребностей — количество отправлений ежегодно увеличивается, а борт берёт не более 50 кг почтовых отправлений в каждый посёлок. Наибольшее количество посылок адресовано жителям Усть-Авама и Волочанки. Для их перевозки были зафрактованы два борта. В Усть-Авам почту доставили, а рейс в Волочанку откладывается по погодным условиям. Сейчас норильский почтамт прорабатывает с руководством краевого подразделения акционерного общества «Почта России» новые схемы доставки.

Директор Центра занятости населения Ангелина Зинковская и руководитель клиентской службы в Таймырском муниципальном районе отделения Пенсионного фонда России Любовь Маймаго проинформировали участников об объёме услуг, оказанных жителям посёлков, и сообщили, что многие услуги население может получать, не выезжая из населённого пункта, посредством портала «Госуслуги». Более того, участие во многих социальных программах в настоящее время возможно только при наличии учётной записи на портале, поэтому жителям посёлков необходимо пройти регистрацию на сайте.

Учитывая низкую скорость интернета и отсутствие сотовой связи в большинстве дудинских посёлков, в администрации города разрабатывается механизм оказания консультационной помощи гражданам для прохождения регистрации.

Заведующая сектором социальных гарантий территориального отделения управления социальной защиты населения по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району Светлана Бурова рассказала о новом виде социальной поддержки граждан — социальном контракте. Она также отметила, что многие вопросы организации местной жизни сельчане могут решить посредством данного контракта. Так, в одном из посёлков Таймыра его житель, заключивший соцконтракт на осуществление предпринимательской деятельности, занялся выпечкой хлеба.

Приятную новость для жителей Волочанки озвучил начальник управления транспорта, информатизации и связи районной администрации Евгений Борец: до конца года там планируется запустить сотовую связь.