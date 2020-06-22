Новых случаев заболевания коронавирусом в Норильске не выявлено

По данным на 22 июня, в городе по-прежнему зарегистрированы 258 заболевших. Выздоровели в городе 85 человек, плюс один за сутки. За прошедший день на карантин взяты 60 человек, а сняты 74. В настоящее время дома самоизолированы 378 горожан.

Телефон ситуационного центра по сбору и анализу информации о распространении коронавирусной инфекции: 8 (3919) 43-71-57.

В Красноярском крае коронавирусом заболели за сутки ещё 146 человек, теперь в целом по региону их 7 726. За отчётный период выздоровели 150 человек (всего 2 830), умерших по-прежнему 86.