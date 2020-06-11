Новых заболевших коронавирусом за прошедшие сутки в Норильске не зарегистрировано

Количество зарегистрированных случаев заболевания в городе не изменилось.

По данным на 11 июня всего выздоровели 69 человек, плюс один за минувшие сутки. На карантине находятся 514, из них 84 взяты за прошедший день, выписаны – 14.

Телефон ситуационного центра по сбору и анализу информации о распространении коронавирусной инфекции: 8 (3919) 43-71-57.

В Красноярском крае коронавирусную инфекцию выявили ещё у 190 человек. Теперь общее число заболевших в регионе на сегодняшнюю дату 5 981 человек. Скончались ещё 6 жителей края с подтверждённым диагнозом Covid-19, теперь число жертв коронавируса в регионе достигло 59 человек.

За сутки в Красноярье вылечились 98 человек, в целом с начала пандемии – 2 068.