Новых заболевших нет, один пациент выписан: данные по коронавирусу сегодня более утешительны, чем вчера.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии на территории Норильска зарегистрировано 165 заболевших коронавирусом, из которых 73 человека выздоровели. Таким образом, на лечении сегодня находятся 92 пациента. 847 человек под наблюдением медиков, из них 71 горожанин попал в карантин за последние сутки, 63 человека с наблюдения сняты.