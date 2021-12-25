Новый год в радость

Что такое Новый год? Для нас это прежде всего праздничный стол, заставленный салатами, щедро заправленными майонезом, и экзотическими закусками. Это праздничные гулянья на улице с катанием на горках и фейерверками. Это суматоха, общение, подарки и алкоголь... Порой понимаешь, что после январских выходных неплохо было бы взять дополнительные дни и отдохнуть от праздников, восстановиться. Чтобы каникулы прошли и весело, и без последствий, лучше ещё в декабре вспомнить о некоторых простых ограничениях, которые помогут минимизировать вред для здоровья.

Праздник живота

Чтобы не было мучительно больно от бездумно съеденного, советуем прислушаться к мнению руководителя территориального отделения Красноярского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики Валерия Потапова:

– Разделяй и не переедай — вот основной принцип. Любой праздник, а уж тем более Новый год, — праздник живота. А наш малоподвижный образ жизни усугубляет ситуацию. Так что же делать, если хочется и вкусно отпраздновать, и лишних килограммов не набрать?

1. Есть больше фруктов, овощей, из закусок выбирать менее жирные.

2. Горячие блюда желательно подавать небольшими порциями.

3. Жирное и алкоголь, конечно, исключить не удастся. Вот тут и пригодится тот самый принцип «разделяй». Застолье следует разбавлять перерывами на общение, игры и конкурсы, которые добавят праздничного настроения, помогут потратить калории и помешают съесть лишний кусочек.

Тёплые чувства

О капризах северной погоды говорят постоянно. Как правило, в нашем маленьком городе с хорошей транспортной доступностью редко встретишь людей, загулявших до серьёзного обморожения. И тем не менее. Горки, городки, пешие прогулки, тем более «под градусом» могут привести к нежелательным последствиям.

Помните, стадий обморожения всего четыре:

– покраснение и отёк;

– образование пузырьков с жидкостью на коже;

– омертвение кожных покровов и образование струпа;

– омертвение части тела (пальцев, кисти руки, стопы).

Вы можете удивиться, но при обморожении ни в коем случае нельзя тереть, разминать, натирать снегом, жиром, кремом место обморожения, лить на него горячую воду — это ещё больше травмирует и так повреждённые сосуды. Также не рекомендуется согреваться алкоголем — ощущение тепла, вызванное расширением сосудов, будет недолгим, потом сосуды резко сузятся, затрудняя кровоток.

Что делать?

При сильном обморожении необходимо по возможности укутать поражённое место тёплыми вещами, а добравшись до тёплого помещения наложить теплоизолирующую повязку (слой марли, затем толстый слой ваты, потом снова марля и обернуть всё полиэтиленом или клеёнкой), приготовить горячее питьё и обязательно вызвать врача.

В гармонии с собой

Звучит парадоксально, но новогодние праздники — стресс не только для тела, но и для души. В конце года многим приходится работать в напряжённом режиме, чтобы успеть завершить проекты или подготовить отчёты. Подготовка к празднику тоже отнимает много сил: купить подарки, запастись продуктами, сделать генеральную уборку, украсить квартиру... Это уже тянет на марафон продуктивности. В итоге после новогодней ночи многих одолевают грусть, ощущение отрешенности и апатия.

Психологи советуют в предновогодней суматохе найти время, остановиться, глубоко вздохнуть и понять, чего хотите именно вы. Помните, не существует золотого стандарта праздника, и глупо его себе придумывать и лезть из кожи вон, чтобы соответствовать своим или чужим фантазиям. Главное — приятно провести время.

Ещё один важный пункт, на который обращают внимание психологи — не стоит заставлять себя жить по стандартному сценарию: застолье — родственники — гости. Если вам не хочется ехать 2 января к тёте, то и не надо. Если тётя вас любит, то поймёт, и вы найдёте время встретиться, когда вам обоим будет удобно. Если же она устроит драму — начнёт изображать жертву и кидаться обвинениями, то подумайте, может её лучше оставить в прошлом году вместе со всем, что портит вам настроение?

И последнее. Не надо стремиться к безудержному веселью на протяжении всех праздничных выходных, если вы устали. Хотите лежать и пересматривать «Гарри Поттера»? Ну так лежите и не портите себе отдых мыслями о том, что вы ещё не сфотографировались возле городской ёлки. Дайте себе больше свободы, а нервной системе — покоя.

Ешьте больше фруктов и овощей, из закусок выбирайте менее жирные

Не надо стремиться к безудержному веселью, если вы хотите лежать и пересматривать старые фильмы — так и сделайте