Новый подземный горизонт

В настоящее время руда на Абазинском руднике добывается на последнем вскрытом горизонте — минус 200 м. Для запуска данного горизонта предприятием проделана огромная работа и совершён технологический прорыв. Шахта была укомплектована современной высокопроизводительной техникой, которая в три раза увеличила производительность выработки. Был построен конвейер по выдаче горной массы и реализована технология добычи руды без комплексов подземного дробления. В Абазе дробление руды производится специальными машинами — бутобоями, что позволило сэкономить миллионы рублей на запуске горизонта –200 метров.

Уже ведётся подготовка к строительству и вводу следующего горизонта — минус 300 м, который обеспечит работой рудник до 2035 года. А за счёт ранее проведённых работ уже не нужно будет строить новые мощности, включая скиповый подъём и обогатительную фабрику. Добычу руды можно будет вести на уже существующей промплощадке.