Новый проект будущего метро в Красноярске

По данным ТАСС, это уже не первый проект, который отправляют в Главгосэкспертизу на одобрение. Предыдущий не одобрили и отправили на доработку, потребовав разработать еще два подпроекта.

«Главгосэкспертиза заявила о необходимости разработать и предоставить еще два проекта - на подготовительный период (перенос инженерных сетей, демонтаж зданий и зелёных насаждений) и на дальнейшее благоустройство. Мы взяли на себя дополнительные обязательства и рассчитываем предоставить все три проекта, включая основной, с учётом рекомендаций Главгосэкспертизы, до середины сентября», - прокомментировал Олег Митволь.

Также он уточнил, что эксперты разработают документацию на второй пусковой комплекс метро, где предусмотрено три станции.

По словам министра транспорта края Константина Димитрова, строительство начнётся не раньше 2022 года.