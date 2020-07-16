Новый рекорд. 33 выпускника края написали ЕГЭ по литературе на 100 баллов

В Красноярском крае стали известны результаты ЕГЭ сразу по трём предметам: литературе, географии, а также информатике и ИКТ. Об этом сообщает региональное министерство образования.

Самое большое количество стобалльников выявлено в крае по итогам экзамена по литературе. Этот предмет на высший балл написали 33 человека. Для сравнения – в прошлом году в крае было 18 таких результатов по этой дисциплине, два года назад – два. Напомним, экзамен по литературе сдавали 889 человек, на высокие баллы (свыше 80) предмет написали 22% выпускников (189 человек).

Министр образования края Светлана Маковская отметила, что это лучший результат по количеству стобалльников по литературе в Красноярском крае за последние пять лет. Среди получивших высший балл 21 человек из Красноярска, также есть выпускники из Норильска, Дивногорска, Лесосибирска, Железногорска и Минусинска.

Экзамен по информатике и ИКТ написали 2 тысячи 106 человек. Из них 16 выпускников получили за работу высший балл. В прошлом году по этому предмету было 11 стобалльных работ, два года назад – 10. Высокие баллы (свыше 80) получили 347 выпускников (16%).

Из 16 стобалльников по информатике и ИКТ 11 человек из Красноярска, один выпускник из Норильска, двое из краевого учреждения для одарённых детей «Школа космонавтики» (г. Железногорск), ещё по одному выпускнику из Зеленогорска и Канска.

ЕГЭ по географии в регионе написали 153 человека, два человека получили за работу высший балл – выпускники из Красноярска и Железногорска. В прошлом году в регионе также два человека написали ЕГЭ по географии на 100 баллов. На высокие баллы (свыше 80) географию написали 13 человек, семь из них получили по 96 баллов.

Напомним, что основная волна ЕГЭ продолжается. Сегодня выпускники сдавали экзамен по обществознанию и химии.