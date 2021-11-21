Новый русский

Могучий и меняющийся

Сто тридцать страниц документа «Об утверждении правил русской орфографии», опубликованного Министерством просвещения России на портале правовых актов, вызвали немало шумихи. Неужели мы будем писать, ставить знаки препинания и ударение по–новому? Разработчики проекта тут же напоминают, что действующие правила орфографии и пунктуации, а также академический орфографический словарь русского языка были созданы ещё в 1956 году, то есть 65 лет назад. Словарь включал в себя сто тысяч слов и в таком виде просуществовал до девяностых годов прошлого столетия. Согласитесь, что с того времени мир кардинально изменился. Теперь для получения информации мы не заглядываем в Большую советскую энциклопедию, а «сёрфим в инете». Огромное количество людей уже не ходят за покупками, они «шопятся», при этом сегодня при входе в торговый центр нам необходимо предъявить, не просто какую–то «ксиву», целый QR–код. Именно социальные сдвиги, а также массовое использование иностранных слов и привели к необходимости модернизации всего свода правил, настаивают в Мин-просвещения.

Так риелтор или риэлтор?

Несколько примеров из разрабатываемого документа:

Слова: бренд, тренд, кеш, флеш пишутся с буквой «е», несмотря на то, что они произносятся твёрдо. По правилам русского правописания в начале корня после согласных в иноязычных словах буква «э» не пишется.

У этого правила долгое время было только три слова–исключения: мэр, пэр, сэр. Но со временем их список расширился, в обиход вошли: рэп, рэкет, пленэр, лэптоп, мэтр, фэнтези, сэндвич, фэншуй. Однако лингвисты не хотят увеличивать количество слов–исключений, так утомляющих школьников. Поэтому большую часть новых слов такого типа мы пишем с буквой «е». Такого правила не было, теперь будет.

Просторечные неологизмы — телик, велик, квадрик и даже шизик — пишутся с суффиксом «ик», который сохраняется при склонении.

Составные имена, где вторая часть является нарицательным именем в роли приложения, будут писаться через дефис. Например, Рокфеллер–старший, Илья–пророк, Николай–угодник.

Вернуть букву «ё», а также использовать твёрдый знак при указании географических названий вроде Кизилъюрта.

Возможно написание торговых марок, например, Toyota, Volvo, Panasonic, по–русски маленькими буквами — тойота, вольво и панасоник.

Названия должностей, титулов, званий, учреждений (во всех текстах, кроме официальных), слова «президент», «управляющий делами», «правительство» пишутся с маленькой буквы.

Это уточнение, скорее всего, относится к средствам массовых информаций. Ранее считалось, что с большой буквы пишутся только органы высшего управления — президент и правительство, а министерства к ним не относились. Однако практика показала, что почти везде и всегда их также пишут с заглавной, например, Минэкономразвития и тот же Минпросвещения.

А на деле?

Александр Шульженко работает корректором в газете уже восемнадцать лет.

– Я начал работать в газете в 2003 году, — вспоминает Александр. — Тогда журналисты уже использовали слова «киллер» и «мерчандайзер», но это были, пожалуй, единичные случаи. Когда произошёл резкий переход на повальное использование иностранных слов, зафиксировать сложно, наверное, это шло поэтапно, жизнь–то меняется. Я вообще не люблю, когда используют заимствованные слова, ведь русский язык такой богатый, чего в нём только нет. Сначала пережили криминальный жаргон с его шконками и ксивами, теперь появились мерчандайзеры! Неужели нельзя использовать нормальное русское слово «товаровед»? Нас ведь читают и пенсионеры. Представляете, бабушка наткнётся в тексте на «QR–код», разве она это поймёт? Кстати, я не раз отстаивал некоторые слова. Например, есть слово «сенатор». В России нет сената и слово это не наше. У нас Государственная Дума, правительство, Совет федерации, и работают там председатели и депутаты. Я понимаю, что от этого уже никуда не деться, поэтому, чтобы проверять написание иностранных слов на русском языке, в нашем отделе корректуры используется портал «Грамота.ру», кстати, его создали в первую очередь для журналистов. Иногда он выручает.

Наталья Минина отработала в школе учителем русского языка пять лет перед тем, как пришла работать корректором в газету.

– Да, свод правил, изданный в 1950–е годы, безусловно требует обновлений, — отмечает Наталья. — Но в новом документе ни одного правила не выведено. Например, с буквой «е» в корне. В проекте привели ряд слов с мягко произносимым согласным (асбест, версия, гетто, деспот) и согласным твёрдым звуком (беби, денди, дельта, модель, экзема, кузен, сленг), а собственно правило–то где? Так что ни о какой реформе русского языка речь не идёт. Более того, данная инициатива и открытий никаких не содержит. В качестве примера: хотят закрепить рекомендации по употреблению буквы «й», которые не были ранее регламентированы правилами 1956 года, однако все зафиксированные в проекте моменты изучаются в школе с первого класса. На мой взгляд, переписывать давно известные истины бессмысленно, а вот разобрать объективные сложности, было бы интересно. Будет отлично, если новый свод раскроет секрет, почему слова «кешбэк», «хетчбэк» и «хештег» пишутся именно так. Или мы уже, в конце концов, определимся, лучше пойти на шопинг или шоппинг; что вкуснее — кура–гриль или кура гриль; отдать ребёнка на кружок роботехники или робототехники; купить кофе навынос или на вынос. Помогите разобраться с селфи, тхэквондо, шоурумом, коронавирусом, ковид-диссидентом и криптовалютой. Все объяснения по предложенным примерам довольно скромные и заканчиваются словами «...и многих других» или же призывают обратиться к словарю. Так мы это и делаем. Большинство трудностей в правописание сейчас привносят заимствования и новообразования, но для них не создают новые правила, а лишь закрепляют их написание. И лучше всего, конечно, это отражают словари.

Хватит мучить детей!

Но то, что сегодня просто необходим официальный авторитетный источник, фиксирующий ту или иную норму в правописании, расстановке ударений и знаков препинания, не отрицают ни сторонники, ни противники нового проекта Министерства просвещения.

– Язык — это живое явление, он постоянно развивается, — отмечает Ирина Наточеева, учитель русского языка и литературы с тридцатипятилетним стажем. — Все изменения, которые произошли в нашей речи, за последние десятилетия обязательно нужно систематизировать, подробно изучить и приноровить к тем правилам, которые есть. Ведь российская «Гильдия риэлторов» продолжает официально писать себя через букву «э», а мы настаиваем на «е». Давайте уже придём к общему знаменателю. Личный пример: я должна провести у детей мини–диктант, и каждый раз сижу и думаю, нужен здесь дефис или нет. Голова кругом, поэтому мы по наитию применяем к иностранным словам правила русского языка. Но если будет системная подсказка — отлично. А насчёт некоторых перегибов не переживайте, слово «кАрова» точно никому писать не дадим. Да и Николай–угодник, написанный через дефис, мне кажется, не приживётся, так же, как ударение на букву «у» в слове «йогурт».

Вот и разработчики проекта, а их имена, кстати, в документе не упоминаются (только говорится, что это авторитетная орфографическая комиссия при Российской академии наук), уверяют, что кардинальных изменений в школьные учебники не внесут. Что касается заданий по ЕГЭ, то спорные моменты туда никогда не вносились и вноситься не будут.

Новый свод правил должен быть готов в 2023 году. А пока учителя, редакторы и корректоры советуют: если хотите сойти за грамотного, не используйте слова и выражения, в написании и произношении которых сомневаетесь. А ещё, не сёрфите в инете, а расширяйте свой словарный запас, читая книги. Желательно, хорошие!