Новый спортивно-досуговый комплекс открылся в Кайеркане
Новый спортивно-досуговый комплекс открылся в Кайеркане
Новое многофункциональное общественное пространство было обустроено в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».
На новой площадке оборудован детский игровой комплекс с безопасным покрытием, беговая дорожка, разбиты футбольное и баскетбольное поля. Также здесь проложили новый тротуар, установили скамейки для комфортного отдыха и современное освещение.
«На предварительном обсуждении проекта благоустройства жители попросили, чтобы на площадке установили объёмные фигуры из металлокаркаса, покрытые искусственным газоном. Теперь на новом пространстве появились топиарные фигуры гориллы, слона, бегемота и носорога. Детям очень нравится», - сообщил Дмитрий Маркиянов, начальник отдела городского хозяйства Кайерканского территориального управления.
Напомним, за благоустройство этой территории проголосовали 6,5 тысяч норильчан.