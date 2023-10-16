Новый спортивно-досуговый комплекс открылся в Кайеркане

На новой площадке оборудован детский игровой комплекс с безопасным покрытием, беговая дорожка, разбиты футбольное и баскетбольное поля. Также здесь проложили новый тротуар, установили скамейки для комфортного отдыха и современное освещение.

«На предварительном обсуждении проекта благоустройства жители попросили, чтобы на площадке установили объёмные фигуры из металлокаркаса, покрытые искусственным газоном. Теперь на новом пространстве появились топиарные фигуры гориллы, слона, бегемота и носорога. Детям очень нравится», - сообщил Дмитрий Маркиянов, начальник отдела городского хозяйства Кайерканского территориального управления.

Напомним, за благоустройство этой территории проголосовали 6,5 тысяч норильчан.