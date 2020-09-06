Новый способ добычи полезных ископаемых

Советом Федерации одобрен закон, разработанный Минприроды России, предусматривающий право всех без исключения недропользователей осуществлять добычу попутных полезных ископаемых. Это даст стимул к комплексному освоению недр и будет способствовать увеличению объемов добычи. Пользователи смогут использовать отходы для собственных производственных и технологических нужд.

Ранее компании могли использовать добытое сырье только в соответствии с лицензией. В случае открытия на осваиваемых участках не указанных в лицензии ископаемых или их компонентов пользователь недр не имел права их разрабатывать.

Сегодня в стране накоплено порядка 100 миллиардов тонн отходов недропользования. В связи с постоянным общим снижением содержания полезных ископаемых в добываемом сырье объём образуемых в результате его первичной переработки отходов неуклонно растет. И ежегодно этот показатель увеличивается на 1,5 – 2 млрд тонн. Также значительное количество отходов образуется при геологоразведочных работах. При этом недропользователь должен будет подавать в контролирующий орган достоверные данные о полезных ископаемых и полезных компонентах, содержащихся в отходах. А по истечении срока действия лицензии или при досрочном прекращении он обязан будет привести свои объекты хранения отходов недропользования в безопасное для человека и окружающей среды состояние.