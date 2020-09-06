Новый способ добычи полезных ископаемых
Новый способ добычи полезных ископаемых
Всем недропользователям разрешат добывать полезные ископаемые из отходов.
Советом Федерации одобрен закон, разработанный Минприроды России, предусматривающий право всех без исключения недропользователей осуществлять добычу попутных полезных ископаемых. Это даст стимул к комплексному освоению недр и будет способствовать увеличению объемов добычи. Пользователи смогут использовать отходы для собственных производственных и технологических нужд.
Ранее компании могли использовать добытое сырье только в соответствии с лицензией. В случае открытия на осваиваемых участках не указанных в лицензии ископаемых или их компонентов пользователь недр не имел права их разрабатывать.
Сегодня в стране накоплено порядка 100 миллиардов тонн отходов недропользования. В связи с постоянным общим снижением содержания полезных ископаемых в добываемом сырье объём образуемых в результате его первичной переработки отходов неуклонно растет. И ежегодно этот показатель увеличивается на 1,5 – 2 млрд тонн. Также значительное количество отходов образуется при геологоразведочных работах. При этом недропользователь должен будет подавать в контролирующий орган достоверные данные о полезных ископаемых и полезных компонентах, содержащихся в отходах. А по истечении срока действия лицензии или при досрочном прекращении он обязан будет привести свои объекты хранения отходов недропользования в безопасное для человека и окружающей среды состояние.