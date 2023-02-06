Новый уровень — новые возможности

Недавно норильский аэропорт стал международным. Однако что это даёт, помимо самого статуса, многие затруднялись ответить. За комментариями мы обратились к Алексею Членову, полномочному представителю губернатора Красноярского края в Норильске и на Таймыре.

- Есть целый ряд грузов, доставлять которые, в том числе и в Норильск, стало сложно и дорого в связи с последними событиями. Теперь же их можно будет отправлять напрямую из стран-партнёров, минуя Красноярск, Санкт—Петербург или Москву. Это позволит сократить и время поставок, и, безусловно, их стоимость. В первую очередь речь идёт о грузах градообразующего предприятия и ключевых фирм, работающих на территории. Есть плюс и для жителей. Признание норильского аэропорта международным — это первый шаг к появлению прямых международных пассажирских перевозок, но это в перспективе. Для полноценного функционирования данного направления необходимо будет развивать на территории туристическую сеть. Я думаю, что как только сам аэропорт будет должным образом модернизирован, и все вопросы будут решены, у жителей Норильска и Таймыра появится возможность летать в ряд стран без пересадок. В тот же Китай например, куда северяне летали через Красноярск, - ответил на вопрос «Заполярной Правды» Алексей Членов.