«НТЭК» не согласен с оценкой Росприроднадзора

Напомним, что Росприроднадзор оценил сумму ущерба, причинённого экосистеме, в 147,7 миллиарда рублей. «Норильско-Таймырская энергетическая компания», которая входит в группу компаний «Норильский никель», с учётом всех обстоятельств инцидента решила, что общая сумма составляет 21,4 миллиарда рублей. Компания утверждает, что при расчете ущерба Росприроднадзор допустил серьёзное отступление от действующих методик расчёта размера вреда окружающей среде, а также правоприменительной практики.

Согласно протоколам было выявлено несколько расхождений. Первое и наиболее принципиальное – это неоправданно завышенный коэффициент длительности негативного воздействия со стороны специалистов Росприроднадзора. По их оценке данный коэффициент равен пяти. Это значит, что с момента аварии в течение 500 часов (20 суток) никаких действий не предпринималось. По расчётам «НТЭК» коэффициент равен 1,1, так как устранение последствий началось незамедлительно.

Второй момент – Росприроднадзор завершил исследования 29 июня 2020 года, что, по мнению специалистов «НТЭК», очень рано. Потому их окончательная цифра объема топлива, которое попало в воду, – 19,1 тысячи тонн, вместо 14,3 тысячи тонн. Данные «НТЭК» основаны на актуальных экспертных данных.

Также «НТЭК» утверждает, что Росприроднадзор завысил действительную площадь загрязненного участка в несколько раз. Помимо этого, в общий показатель степени загрязнения включены не только нефтепродукты, но и другие вещества. А промышленные земли отнесли к плодородным почвам.

На сегодняшний день работы по ликвидации аварии продолжаются. Компания «Норникель» активно финансирует все необходимые ресурсы. За все это время компания выделила около 12 миллиардов рублей.