НТЭК простит пени должникам

На сегодняшний день общая сумма задолженности горожан перед поставщиком коммунальных услуг составляет более миллиарда рублей. По словам заместителя директора предприятия «Энергосбыт» НТЭКа – начальника отдела по работе с задолженностью Тимура Кобзина, такая проблема существовала всегда, но в период пандемии она обострилась. У некоторых потребителей набежали пени на десятки тысяч рублей.

Условия акции, предложенной НТЭК, просты: должникам, которые в ноябре и декабре оплатят всю задолженность за коммунальные услуги, сумма пени будет списана. Это хороший способ урегулировать ситуацию до суда, считают в компании. Напомним, если потребители не реагируют на звонки и сообщения от ресурсников, им направляют уведомления о задолженности и ограничении подачи услуги, например, электроснабжения. Если должник их проигнорирует, дела уходят в суд. В этом случае долги взыскивают уже с предъявлением всех сумм, в том числе начисленных пени.