НТЭК заменила трубопровод, обеспечивающий жителей Оганера теплом и водой

Работы на объекте стартовали в начале октября силами подрядной организации «Концерн Титан-2» и уже 25 октября были сданы. Замена была выполнена по особой технологии — трубопровод был помещён в защитный футляр–гильзу.

«Следующим этапом будет демонтаж недействующих элементов трубопровода на эстакадном переходе в районе поворота в Оганер и самой эстакады. Работы будут выполнены в течение ноября», — сообщил Михаил Шевчук, заместитель генерального директора по ремонтам НТЭК.

Демонтаж будет проводиться в круглосуточном режиме. Как добавил Михаил Шевчук, дорожное движение ограничивать не будут.

В настоящий момент разработанный проект работ согласовывается с профильными и ответственными структурами НТЭК и администрации города.