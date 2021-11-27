О чём писала «Заполярка» в ноябре...

...60 лет назад

Первое впечатление о городе складывается от его внешнего облика — архитектуры, планировки, чистоты. Норильск нравится почти всем приезжим — не может не восхищать город, выросший на 70-й параллели за четверть века. Но мы должны быть строже к себе. Все ли продумано у нас в проектах этих зданий, в их внутренней планировке и архитектуре? Вот улица Завенягина — дома на ней убийственно прямолинейны, лишены, как говорится, всяких «излишеств». Это как–то оправдывается — строить надо быстрей, не до красот! Но вот свернём по Театральной, на проспект Сталина: здесь новые здания строятся с открытыми балконами. Кому они нужны в Заполярье, кто будет петь под ними серенады?

Поражает разнобой в планировках квартир: в одной имеется почему–то по 4–5 всевозможных чуланов и кладовок, в другой — нет ни одной. На многих улицах города на подоконниках стоят бочки с соленьями и всякая домашняя утварь, потому что их некуда больше поставить. Плохо в Норильске продумано устройство подъездов — в дождливые дни в дом войдёшь, только до нитки промокнув на крыльце. И все эти годами известные ошибки повторяются на строительстве микрорайона. Удачным считается совмещение ванны с санузлом. Но вряд ли это можно считать вершиной удобств, особенно когда в квартире живёт не одна семья.

Видеть город в перспективе, не пренебрегать «мелочами», больше проявлять творческой смелости — вот что хотелось бы потребовать от новых проектов жилых домов, создаваемых норильскими проектировщиками».

...50 лет назад

«В непосредственной близости от новых талнахских рудников начата разработка первого котлована под корпуса новой обогатительной фабрики. Это будет один из крупнейших объектов в системе Норильского комбината. Руда с талнахских рудников будет поступать сюда на обогащение по ленточным конвейерам, а затем, превратившись в концентрат, она в виде жидкой пульпы придёт на Надеждинский никелевый завод. Для этого впервые в истории развития цветной металлургии нашей страны будут протянуты многокилометровые пульпопроводы от Талнаха до Надежды. В строй действующих новая фабрика вступит в конце этой пятилетки».

«В Норильске родился новый всесоюзный рекорд. Никто ещё в горнорудной промышленности страны не добивался такого результата — за 31 день был пройден 151 погонный метр второго вентиляционного ствола рудника «Октябрьский». Автор рекорда — бригада Л.М. Мовшина из управления «Шахтспецстрой». Из чего складывается рекорд? Факторов, влияющих на его рождение, много. Но прежде всего это высокое профессиональное мастерство, богатый опыт проходчиков, большая духовная и физическая крепость (хлюпикам здесь делать нечего!), глубокая заинтересованность в успехе начатого дела и высокое чувство ответственности не только за свою работу. Чем славен рекорд? Он, как маяк, указывает путь остальным, как бы говоря, что такие скорости под силу, они реальны».

...40 лет назад

«В этот день на Красной площади Москвы лёгкий осенний утренник превратил в белые завитушки пара дыхание многотысячных праздничных колонн. В Душанбе на площади имени Ленина буйствовали на газонах последние розы. В

Белоруссии сеял тёплый дождь. Норильчан 7 ноября встретило грохотом заполярной пурги. Норильчане могут гордиться: на демонстрацию они шли, как в бой. И как ни изощрялся 15–балльный ветер, накидываясь на людей, хлеща колючими снежными вихрями, сбивая с ног, вырывая из рук знаменные древки, ему не удалось остановить праздничные колонны.

Наверное, только в такие вот дни, когда стекаются к праздничной площади все норильчане, наглядно можно представить, как много у них дел, сколько на комбинате нужных и важных профессий, как необходим для общей работы вклад каждого. Все мы, как бы по–разному ни трудились, какими бы навыками ни обладали, какую бы часть ответственности ни несли, все мы нужны друг другу, зависим друг от друга».

...30 лет назад

«16 ноября ни в одном официальном календаре особо не отмечено. Но в памяти десятков норильчан этот день остался как самый страшный в их жизни понедельник. Сегодня во многих домах пекут блины и варят кисель. Так по русскому обычаю поминают умерших. Трагедии, которая десять лет назад потрясла Норильск, городская газета посвятила тогда лишь короткую информацию: «В районе аэропорта Норильск произошла авария пассажирского самолёта. Имеются жертвы». Мы решили отдать долг памяти землякам, пострадавшим в авиакатастрофе и рассказать о том, что случилось.

...Ту–154Б ударился о бруствер перед взлётно–посадочной полосой. Огромное снежное облако поднялось над Алыкелем. Аэропорт срочно закрыли, только через сутки он начал принимать и выпускать самолёты. Городскую больницу подняли по тревоге — сюда привезли человек 80, около 60 пострадавших удалось спасти. Погибших — 101 человек.

Никакое официальное замалчивание не могло скрыть масштабы трагедии. Десятки добровольцев хотели помочь пострадавшим. Сдавали кровь, создавали отряды сандружинниц, которые дежурили в палатах. И десять лет спустя получившие тяжёлые увечья пассажиры рейса 3603 с благодарностью вспоминают не только медиков, вернувших их к жизни, но и своих сограждан, которые добротой и человеческим участием помогли им, вконец отчаявшимся, встать на ноги».

...20 лет назад

«Заполярная правда» — общественно–политическая газета Норильского промышленного района — награждена дипломом «За лучший дизайн среди городских и районных газет формата А–3». Редакция газеты приняла участие в конкурсе «Стратегия успеха», проводимого среди российских региональных изданий журналом «Профессия — журналист». В конкурсе участвовали более ста газет, претендуя на победу в 11 номинациях. У норильской газеты, к примеру, в целом оказалось 45 конкурентов. Как отметил главный редактор журнала «Профессия — журналист» Дмитрий Аврамов, «при первом взгляде на газету «Заполярная правда» сразу бросились в глаза чёткий, выверенный дизайн, продуманная вёрстка, которая порой претендует на некий эпатаж, но от этого не теряет первоначальный замысел. Хорошее впечатление от газеты весьма отдалённого региона».

...10 лет назад

«Таймыр, старина, здравствуй! Пишет тебе твой друг Норильск. Спешу сообщить, что праздник «Большой Аргиш», который мы устроили с тобой в прошедшую субботу, получился необыкновенным. Столько долган, нганасан, энцев, ненцев и эвенков я ещё не наблюдал на одном пятачке. Надеюсь, тебя не утомили мои норильчане, которые заходили в чумы познакомиться с твоими жителями и отведать их колоритнейшую кухню. В какую–то секунду мне показалось, что на скамеечках, подальше от входа в жилища, сидели не просто твои поселковые старейшины, а герои национальных этносов и легенд. Знаешь, что я думаю: пока русский народ осваивал и покорял Север, твои коренные, с их простотой, силой, величием и добротой, просто жили в нём, сохраняя его, питаясь от самых корней и сути земли. Твои люди — это и есть тот самый Север, на который «мы помчимся утром ранним». «...И нечаянно ворвёмся...», — это уже я, молодой и дерзкий, опрометчиво возомнивший себя хозяином... А ведь вся правда в тебе, брат!»