О чём писала «Заполярка» в октябре...

...60 лет назад

«В Норильск я приехала совсем молодой девушкой в суровое и тревожное для страны время — в 1942 году. Работать поступила электриком на рудник открытых работ. Город тогда только начинал строиться: десяток — другой домов по улицам Заводской и Горной. Стране нужен был металл, а горы Рудная и Медвежка стояли почти нетронутые. И норильчане в трудных условиях добывали уголь и плавили металл, строили заводы и дома. Работали много, на усталость не жаловались. Знали, чем больше дадим Родине металла, тем быстрее разгром врага, ближе победа. Помогали фронту и материальными средствами. Посылали бойцам тёплую одежду, собранные деньги шли на танки, самолёты. Из коммунистов и комсомольцев был сформирован батальон добровольцев и послан на фронт. Провожали его всем городом, а потом ходили встречать. Многие не вернулись, пав смертью храбрых...

Много лет прошло с тех пор. Смотрю я на разросшийся город, на нашу молодёжь и радуюсь. И хочется, чтобы молодые помнили трудовые и боевые подвиги своих предшественников, завоевавших в труде и бою право на счастье. Р.С. Кондрашова».

...50 лет назад

«Олень просит защиты! Период миграции очень тяжёлый для северных оленей. Это усугубляется ещё и тем, что в пути их подстерегают различные опасности. Октябрь в этом году выдался снежный, поэтому животным очень тяжело передвигаться по глубокому снегу, особенно молодняку. Естественно, что ему необходима передышка — организм–то ещё неокрепший. Но не тут–то было. Не успели стада подойти к окрестностям города, как их «встретили» браконьеры. Начались повальные облавы на животных. В ход пошли ружья, топоры.

Легче всего охотиться водителям автотранспорта. Бегать много не приходится. Зачем ноги утруждать, олень ведь любопытный — станет на дорогу и смотрит на всё с интересом. В этот момент водитель и «стреляет»... буфером автомобиля. Больше всего от облав страдает молодняк. Обессиленные оленята отстают от стада и маток. Судьба их после этого предрешена. Очень много остаётся подранков. Нередки случаи, когда браконьеры забивают сразу несколько голов, отбирая при этом лучшее мясо. Остальное же остаётся под снегом. Нарушая правила охоты, мы тем самым сиротим природу. Надо строже наказывать браконьеров!»

...40 лет назад

«Хорошеет Талнах! С интенсивной застройкой четвёртого микрорайона население Талнаха достигло 41 тысячи человек. Здесь построена прекрасная школа на 1176 учащихся, детские сады, а в ближайшие годы вступят в строй универсальный магазин и кинотеатр. Широким фронтом начаты нулевые работы в новом, пятом, микрорайоне Талнаха, рассчитанном на пять тысяч жителей. Дома будут строиться девяти– и двенадцатиэтажные, а также кирпичные, все — с улучшенной планировкой квартир.

Эти микрорайоны будут объединены. В их черте намечено сооружение спортивного комплекса, общественного центра, включающего в себя клуб, АТС, магазины, почту».

...30 лет назад

«Очень тяжело слушать и слышать о забастовке учителей. Бастуют наставники наших детей. Пятидневная предупредительная забастовка перерастает в бессрочную... Но хуже всего то, что хотя бы на уровне комбината не решается вопрос повышения им заработной платы. Уверен, что все трудящиеся комбината готовы из своей заработной платы отчислять деньги на зарплату учителям. Сейчас на всех предприятиях комбината, да и в некомбинатских организациях, заработная плата поднята на приличную высоту, поэтому учитель должен получать не меньше рабочего средней квалификации, а может быть, и больше».

...20 лет назад

«Спустя 20 лет перевод «Слова о полку Игореве», сделанный норильским поэтом Юрием Бариевым, выпущен отдельным изданием. При поддержке «Норильского никеля» великолепно оформленная книга вышла тиражом пять тысяч экземпляров. Сам автор этой книги не увидел: Юрия Бариева не стало три года назад. «Работа над переводом была для меня и мучительно трудной, и радостной, — писал Юрий Бариев. — Почти каждая строка имела несколько вариантов». Ещё в середине 1980–х академик Дмитрий Лихачев дал положительный отклик об этой работе: «Перевод сделан удачно. Он передаёт дух памятника, его разнообразную ритмику и не содержит никаких спорных толкований. Перевод следует печатать».

Юрий Бариев совершил, пора это сказать открыто, настоящий творческий подвиг: поэт из далёкого Норильска не побоялся взяться за перевод одного из самых уникальных литературных памятников мировой культуры. Бариев не просто сделал перевод — он обосновал свою работу и как поэт. Он обнаружил в литературном памятнике пацифистский пафос, не замеченный ни одним специалистом по древнерусской литературе. Помещённую в конце книги переписку Бариева, где он делится собственными гипотезами и находками, сделанными в процессе работы, читать не менее увлекательно, нежели сам перевод».

...10 лет назад

«В одном из подъездов дома на улице Комсомольской было совершено нападение на девятилетнюю девочку. Трагедию удалось предупредить сотруднику нашей редакции, случайно оказавшемуся рядом. Фотограф «Заполярки» Владимир Макушкин зашёл в гости к своим друзьям. Услышав крик, он выскочил из квартиры и увидел на лестничной площадке ребёнка, а несколькими ступенями выше — мужчину с двумя кухонными ножами. Тут же стояла перепуганная бабушка. Быстро оценив ситуацию, Владимир подбежал к девочке и закрыл её от нападавшего. Мужчина стал спускаться с лестницы, точа ножи друг о друга. Владимир, схватив за руку бабушку и ребёнка, быстро увёл их в квартиру к друзьям, которые уже вызывали полицию».