О чём писала «Заполярка» в декабре...

...60 лет назад

«Оглядываясь на пройденный в завершающемся году путь, мы с гордостью отмечаем и пуск шахты «Кайеркан– Новая», и мощные агрегаты на ТЭЦ, и кварталы новых домов. Растёт и красивеет наш замечательный город, улучшаются условия жизни заполярников».

«Норильчанам за 11 месяцев минувшего года выплачено по денежно–вещевой лотерее 167 000 рублей. Выдана автомашина «Москвич», 5 мотоциклов «ИЖ–56», 3 пианино, 37 холодильников, 3 лодочных мотора, 6 пылесосов, 33 радиоприёмника, 29 радиол, 42 ковра фабричной работы, 18 ковровых дорожек и много других ценных вещей. Выпущена денежно–вещевая лотерея 1962 года на 72 миллиона рублей. Стоимость лотерейного билета 30 копеек».

«Как обычно перед праздниками в магазинах особенно оживлённо. Ежедневно в аэропорт приходят самолёты, гружённые фруктами и другими продуктами. В эти дни поступило в продажу 400 тысяч банок огурцов, помидоров и маринадов. В продаже много фруктовых компотов, различных варений и консервов. Улучшился ассортимент кондитерских изделий. В продаже появился ситный хлеб и городские булки.

Работники торговли позаботились о детях. 60 тысяч подарков будет продано в магазинах и на предприятиях. В сказочных домиках на Гвардейской площади Снегурочки тоже будут предлагать детям подарки.

Тем, кто пожелает встретить Новый год вместе с товарищами по работе, предоставлены залы столовых и ресторана. Во всех кулинарных магазинах большой выбор тортов. Жители Ленинского проспекта в канун Нового года получат новый продовольственный магазин».

«Красавица–ёлка ждёт гостей в Доме физкультурника — 31 декабря, 1, 2 и 3 января здесь будут новогодние балы. Парад масок, новогодние ёлочные базары, аттракционы, игры, танцы — скучать не придётся. Дед Мороз поздравит гостей с Новым годом. Новогодние программы подготовили участники художественной самодеятельности. В Доме культуры металлургов отпразднуют наступление Нового года рабочие механического завода, рудника «Таймырский», Никелевого завода, молодёжь, проживающая в общежитиях, старшеклассники школ города. В клубах строителей посёлков Западный и Кайеркан также состоятся новогодние балы, а для детей — утренники. Инструментальный ансамбль клуба шахтёров подготовил к празднику музыкальные юморески. Репетицию интермедии, которую написали самодеятельные артисты, провела заслуженная артистка РСФСР Наталья Иванова Кутасина. Новые песни советских композиторов разучили участники вокального кружка. Танцевальная группа исполнит «Зимнюю картинку», румынский танец «Сырба», украинские и русские пляски. В ночь под Новый год зажгутся огни городской ёлки на Гвардейской площади»

....50 лет назад

«Новогодние праздники для школьников начнутся 30 декабря. С 18 часов Дворец культуры комбината в распоряжении старшеклассников. Они, как всегда, новый год встречают первыми. А сейчас Дворец пионеров, Дворец культуры заканчивают последние приготовления к празднику. Каждая школа участвует в подготовке праздничного концерта, но право выступить останется только за теми, чей номер подготовлен лучше.

В новогодние дни уютно и весело в Доме культуры механиков. Новогодние праздники проходят здесь с массовками, играми, аттракционами в сопровождении духового оркестра. Спектакль «Огонёк дружбы» будет хорошим дополнением праздника.

Много интересного ждёт школьников и малышей в клубе посёлка Кайеркан. Дополнением к новогодней ёлке будет спектакль «Новогодняя сказка». В клубе детей также ожидают новогодняя ярмарка, «комната чудес», «ледяная горка», игры.

Клуб юных техников посещают около 500 ребят, каникулы они проведут очень интересно. 2 января автолюбители отправятся на лыжах в тундру, 6 января состоится занятие военно–патриотического клуба «Патриот». Побывают ребята на экскурсии и в санатории– профилактории «Валёк».

Все норильчане с нетерпением ожидают появления нового спектакля на льду «Конёк–Горбунок». Его готовит творческий коллектив артистов драмтеатра и более 60 юных фигуристов, занимающихся в «Арктике».

В целях оздоровления школьников при плавательном бассейне, Дворце культуры комбината, Дворце пионеров, Доме культуры механиков, клубе посёлка Кайеркан организуются зимние лагеря на 500 мест с трёхразовым питанием, о разнообразии и калорийности которого уже сейчас заботятся работники столовых школ № 1,6, столовой № 4, кафе «Уголёк».

«Детский специализированный кинотеатр «Родина» готовится к новогодним каникулам. В кинотеатре ребят ждут встречи с героями сказок, с Дедом Морозом и Снегурочкой. В фойе красного зала будет украшена ёлка, у которой норильчане смогут попеть, потанцевать. В перерывах между сеансами детям будут организованы аттракционы, викторины, утренники. На зимние каникулы расписано 34 типа абонементов. В их репертуар включены сборники мультфильмов. Но новогодних праздников и каникул ждут все — как самые маленькие, так и старшие школьники. Для них кинотеатр им. В.И. Ленина предлагает киноэпопею «Направление главного удара», «Сердце России» и другие художественные фильмы».

«В женском общежитии № 29 состоялся необычный вечер «У тебя в доме гость, как ты его встречаешь?». Программа вечера самая разнообразная: конкурс на лучшее накрытие стола, конкурс на лучшее приготовление блюда, художественная самодеятельность и т.д. А гостями были ребята из общежития № 5, пришедшие со своим оркестром.

Когда столы были накрыты, началось пиршество. А избранное жюри конкурса подвело итоги. Как ни обидно было хозяйкам, первое место в конкурсе на лучшее накрытие стола завоевали гости. Хочется заметить, что помещение, где состоялся вечер, было хотя и тесное, но очень уютное. На окнах висели расписные занавеси, на столах стояли также расписные свечи в оригинальных подсвечниках.

Все призовые места в конкурсе на лучшее приготовление блюда завоевали хозяйки вечера Аня Сотникова и Зина Жукова, работающие поварами на Никелевом заводе и в столовой № 21. Приготовленные блюда были просто необыкновенны: тут и лебеди, плывущие по озеру (заливное блюдо), и салат в корзиночках, и мухоморы, сделанные из овощей и яиц, и фигурный торт. Закончился вечер танцами»

....40 лет назад

В канун нового года в десятом жилмассиве зажглись огни в окнах ещё одного детского садика. Он расположен на улице Нансена возле магазина «Путораны». Новый садик получил название «Радость». В нём для игр и прогулок ребятишек в суровую полярную ночь предусмотрены просторные, во весь этаж, веранды, плавательный бассейн с душевыми колонками, зооуголки».

«Модное направление 1982 года предлагает интересную цветовую гамму, которая состоит из трёх основных групп, условно названных — цикламен, золотые шары (цветы), лазурная вода. Ведущими силуэтами в новом году будут: прямой, приталенный, «трапеция», полуприлегающий. Наиболее модный вариант длины — выше колена, середина колена. Но тем, кто обладает полной комплекцией, рекомендуем длину юбки, прикрывающую колено и ниже сантиметров на пять».

«Минус сорок. Человеку в городе в любую погоду нечего бояться. Он домой заспешит, отогреется горячим. А вот зверюшкам в тундре каково? Что им делать? Куда прятаться?

– Зайцы, песцы и куропатки зарываются в снег, — успокоил заведующий отделом биологии промысловых животных НИИСХ Крайнего Севера Борис Михайлович Павлов, — за них не беспокойтесь: когда деревья трещат от сорокоградусных морозов, в снегу — минус пятнадцать. И росомаха, обладательница самой тёплой зимней шубки, тоже бережёт себя в снегу. А вот олени с волками... Эти спасаются движением, бегом. Волк не догонит, так согреется. Олень при этом, понятно, не должен изображать убегающую курицу. Иначе угодит на обед».

«С 1 января 1982 года вводится в соответствии с решением XXVI съезда КПСС вторая общественная программа Центрального телевидения. Введение этой программы позволит полнее учитывать запросы зрителей»

....30 лет назад

«Прошлое обычно вспоминается чем–то хорошим. А если плохим, то всё равно вспоминается. Поэтому — решили авторы почти старогоднего номера — норильчанам нетрудно будет назвать самое значительное в их жизни– 91 событие.

Владимир Камышев, фотокорреспондент «Заполярной правды»: «Мне впервые не выдали вовремя зарплату...». Светлана Гудовская, ответственный секретарь городского отделения Общества любителей книги: «XII Таймырский фестиваль. И тост хотелось бы поднять во здравие фестиваля». Геннадий Синько, бортмеханик: «Важного, касающегося меня, в этом году было много. Ведь каждое событие в стране откликается в нас, её гражданах. Хотя если говорить о стране, то что от неё осталось? Всем нам, политически разбалансированным, пожелал бы не озлобления, а улыбок, дружелюбия. С этого и нужно начинать новый год». Сергей Орлов, главный арбитр комбината: «По–моему, мы много заседали, много говорили и мало делали. Сжигать мосты легче, нежели строить их. Хотелось бы, чтобы мы не сжигали мосты в будущее, а, напротив, сберегли их и построили новые, перекинули их от сердца к сердцу. Чтобы не распалась связь времён и союз добрых людей».

«Давайте вспомним накануне праздника крупицы добрых дел. Праздником души можно назвать начало строительства в Норильске православного храма Всех Скорбящих Радости. За минувший год многократно повысилась зарплата как у работников комбината, так и у бюджетников. В связи с грозящей безработицей — неизбежным спутником рыночных отношений — создан центр занятости населения. Полным ходом в Норильском промышленном районе идёт зарождение и становление коммерческих структур с многообразными формами собственности. На сегодняшний день их зарегистрировано более тысячи. Открыто более 100 коммерческих магазинов. Создаётся фонд поддержки предпринимательства».

«Малый Совет Кайеркана принял решение организовать продажу дополнительного продуктового пайка беременным женщинам и кормящим матерям. Разруха разрухой, а забота о здоровье новорождённых — это забота о генофонде нации. Буквально на днях состоялось заседание исполкома. Итак, отныне беременные женщины и кормящие матери (в течение шести месяцев после родов) будут получать ежемесячно по три килограмма мяса, полкило растительного масла, пять килограммов фруктов (исходя из наличия таковых), десять штук яиц и сливочное масло. Кайерканцы, не пугайтесь. Рожают сейчас лишь самые отчаянные. По статистике, на Кайеркан приходится всего–навсего чуть больше 400 беременных и кормящих грудью женщин. Так что ваши личные интересы практически не пострадают».

«Кое–кто думал, что традиция будет нарушена: откуда, мол, и какие сейчас могут быть новогодние подарки... Но они есть — 102 тысячи новогодних подарков от Деда Мороза. То есть хватит и на детские сады, и на школы, и на «неорганизованных» детей. Последним купят по пакету, а то и по два родители. А в основном потратились профсоюзы — на шоколадные конфеты и батончики, ириски и карамель, яблоки и цитрусовые»

....20 лет назад

«Норильский модельер Наталья Сафонова знает всё про сценический костюм. Воспользуемся её советами. Головной убор можно сделать из монтажной пены, которой стыки заделывают. Возьмите кастрюлю в диаметре, необходимом по размеру головы. Сверху наденьте целлофановый пакет. Выпустите туда пену. Она застынет, порежьте ножом. Из неё можно сделать всё, что угодно: пирожное на голову, торты, корабли, мордочки зверушек.

Мужчина может изобразить из себя Мистера Прессу. Соберите газеты, какие есть в доме. Склейте накидку, на голову — бумажную пилотку, нахлобучив как у Наполеона. Главное — ручкой хорошей запастись, символом профессии. Можно сделать огромное перо– самописку и всех тыкать...

Очень простой костюм дождика или грозы. Возьмите полиэтилен, искусственный дождик, обёрточную бумагу, клей. Из тонкого картона или ватмана сделайте головной убор в форме тучки. Его нужно вырезать и склеить из двух частей. Из целлофана — солнце–клеш по кругу или сарафан (если целлофан узкий). Склейте скотчем. Самое важное — эффектно разместить дождик и капельки на головном уборе и сарафане, который надо разрезать, получится струящийся дождик. Если это костюм грозы, то сделайте из картона молнию и громыхайте себе».

«Скоро, скоро Новый год! Почти во всех витринах переливаются бегущие огни, у дверей стоят аккуратные ёлочки. Вот это уже целиком заслуга властей. Глава города лично потребовал, чтобы каждый владелец магазина и ресторана украсил своё здание к новогодним праздникам. Город же, в свою очередь, ответит сразу несколькими снежными городками с нарядными ёлками. И, разумеется, множеством гирлянд на улицах».

«Шесть торговых предприятий единого Норильска удостоены звания лучших по итогам года. Лучшими из лучших стали: продовольственный магазин «Дары природы» и промтоварный — «Галерея ЭльФ». Второе место у кайерканского гастронома и норильского «Кеттлер– Спорта». В тройку призёров вошли также магазины «Полярный» и «Ольга».

«Год прошёл. Что запомнилось? Александр Новак, первый заместитель главы города: «Норильск стал привлекательным для инвестиций. Предприниматели начали вкладывать деньги в развитие города, в его благоустройство». Николай Бова, заместитель главы города: «Нам удалось стабилизировать ситуацию в борьбе с преступностью, по норильским улицам можно спокойно ходить в любое время суток». Павел Дворянинов, начальник департамента по молодёжной политике: «Запомнились победы норильских спортсменов. У наших ребят появилась возможность выезжать на соревнования не только краевого, но и общероссийского, мирового уровня. И они не только участвуют, но и становятся победителями, чемпионами мира, как, например, на турнире по самбо во Франции»

....10 лет назад

«Норильскгазпром» снова продемонстрировал, что его работники являются не только специалистами в своём деле, но и отличными кулинарами. Четвёртый корпоративный конкурс поварского искусства «Секрет гурмана» провели газовики в столовой газораспределительной станции № 1. «Заполярка» по традиции выбрала на конкурсе самый вкусный салат для новогоднего стола, чтобы заменить традиционный оливье. В этот раз им оказался салат «Гнездо глухаря», приготовленный инженером управления энерговодоснабжения Маргаритой Пинчук. Состав: два варёных куриных окорочка, пять–шесть варёных яиц, крупная морковка, две–три картофелины. 1–й слой: порезанное куриное мясо и белки варёных яиц, заправленные майонезно–чесночным соусом. 2–й слой: нарезанные соломкой и обжаренные картофель, морковь и лук (выложить в виде «гнёздышка»). 3–й слой: варёные яичные желтки с майонезом и чесноком, скатанные в шарики (положить в «гнездо»)».

«Уже много лет открытие ёлок не происходило при такой сказочной погоде — горожанам не пришлось в борьбе со стихией в очередной раз испытывать характер на прочность. Минус 14 и совершенное безветрие привлекли на праздник несметное количество народа».

«На арене спорткомплекса «Арктика» готовится ледовый мюзикл по мотивам сказки Андерсена «Снежная королева». В спектакле задействованы ведущие фигуристы города, самые крупные роли розданы более старшим ребятам — им по 14–15 лет».

«Сейчас в Норильске проходит несколько благотворительных акций. Часть из них — предновогодние, ориентированные на сбор и развоз подарков для детей из малоимущих семей, одиноких людей и инвалидов. К таковым относится, например, акция «Подари ребёнку праздник». Или «Добрая ёлка» — благодаря ей воспитанники социального приюта и дети из малообеспеченных семей уже пятый год подряд получают к Новому году сюрпризы и сладости. По акции «Подарки любят все» добровольцы и сёстры милосердия в канун Нового года будут развозить подарки в хоспис, больницы, Комплексный центр социального обслуживания, по домам немощным людям.

А «Заполярная правда» придумала и устроила акцию «Добрая ромашка». Десятки одиноких людей и многодетных семей благодаря тем, кто откликнулся на призыв поучаствовать в этом проекте, теперь получают нашу газету. Оплатить подписку на городское издание захотело немало норильчан».