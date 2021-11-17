О таймырских пернатых написал Русский орнитологический журнал

Каждый год в долине реки Пура работает доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник «Заповедников Таймыра» Сергей Харитонов. В течение многих сезонов он изучает птиц в заказниках «Пуринский». Портал объединённой дирекции «Заповедников Таймыра» неоднократно писал о результатах его деятельности, в частности об удивительной встрече с редкой для наших мест птицей - чирком-клоктуном Sibirionetta formosa.

Это событие настолько значимо для орнитологии, что удостоилось публикации в Русском орнитологическом журнале за 2021 год, том 30 https://cyberleninka.ru/article/n/vstrechi-kloktuna-sibirionetta-formosa-na-taymyre-v-xxi-veke-vozmozhnoe-vtorichnoe-rasshirenie-areala/viewer

Статья в научном издании написана в соавторстве с Игорем Поспеловым. В тексте отмечено, что появление клоктуна может говорить о тенденции нового расширения восточной части прежнего ареала на запад, с восстановлением утраченной в прошлом западной части ареала.

Дело в том, что история клоктуна на протяжении XX и начала XXI веков довольно драматична. До середины XX века эти утки были весьма многочисленны и имели обширный ареал обитания: Дальний Восток, Восточная, Центральная и даже Западная Сибирь. Они долетали даже до западной Европы. Однако в середине XX века произошло резкое вымирание западных популяций, а ареал на востоке резко сократился и стал фрагментированным. В начале XXI века численность вида стала немного увеличиваться, начали восстанавливаться его восточные популяции.