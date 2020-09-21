О туркластере «Арктический» заговорили на международном уровне

В преддверии председательства России в Арктическом совете на период 2021–2023 годов Федеральное агентство по туризму провело Первый международный арктический медиа-конгресс в рамках международного форума «Доступная Арктика». Главный вопрос — создание единой коммуникационной площадки информационных потоков, которые бы продвигали уникальный туристский потенциал русской Арктики. Медиа-конгресс собрал руководителей регионов, представителей федеральных органов власти, экспертов из туристского сообщества.

В церемонии торжественного открытия медиа-конгресса и панельной дискуссии приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Обсуждались развитие механизмов, привлекающих инвестиций в туристскую сферу, рост турпотоков в Арктической зоне РФ, повышение влияния туризма на социально-экономическое развитие регионов.

Выводы медиа-конгресса и форума будут учтены для формирования концепции развития туризма в Арктической зоне страны с дорожной картой в рамках реализации стратегии развития туризма на период до 2035 года, которую Ростуризм предлагает разработать до конца 2020 года. В концепции учтут создание национальных стандартов в области туризма, единое маркетинговое продвижение Арктического региона, учреждение международного дня арктического туризма (22 марта) с созданием премии для стимулирования деятельности в турсфере.

Именно потому важно заявить о своей территории именно сейчас, считает директор АРН Максим Миронов:

- В связи с пандемией в стране возник спрос на внутренний туризм, а вместе с тем — конкуренция между регионами. При этом очевиден мировой тренд на арктический туризм, и нам важно было рассказать, что туркластер «Аркткический» готов показать интереснейшие локации, подарить яркие впечатления и комфортный отдых многим туристам не только из России, но и из-за рубежа.

В ходе медиа-конгресса и форума «Доступная Арктика» представители АРН выступили спикерами сразу на двух заседаниях: «Развитие инфраструктуры арктических регионов и рост туристских потоков», где Максим Миронов представил «Формирование туристско-рекреационного кластера «Арктический» от идеи до результатов за три года работы»; а также на круглом столе под общей темой «Перспективные виды туризма в Арктике», где Анастасия Король, заместитель директора АРН, представила отдалённые турмаршруты и коренные народы Таймыра, проживающие в северных посёлках, которые также заинтересованы в развитии туризма, оформлении ИП и самозанятости для работы в этой области.

Также в рамках развития туркластера собрана информация о малой гидроавиации, учтены потребности удалённых посёлков, научных заповедников и туристов. Специалисты рассчитывают экономику и уже ведут переговоры с поставщиками этой услуги о полётах над Таймыром. Это в разы уменьшит стоимость турмаршрутов по нашей территории. Совместно с экспертами ведётся работа над мастер-планом: составлена схема всех озёр плато Путорана и Таймыра, большая часть из которых взаимосвязана и в конечном итоге имеет выход на Северный Ледовитый океан. Это позволяет развивать круизный туризм внутри полуострова.

Помимо этого, совместно с экспертами готовится интернет-платформа Arctic Zone, где разместятся интерактивная карта местности, перечень существующих туруслуг на полуострове. Она выступит простым и ясным путеводителем, которого прежде не существовало.

Результат этих усилий уже есть: за три года турпоток в кластер возрос на 38%, 40 туристических ИП официально оказывают услуги, работают 38 профессиональных гидов и экскурсоводов, прошедших аттестацию. А из Красноярска в Дудинку теперь курсирует два теплохода — «Близняк» и «Максим Горький», — что также способствует росту туристического интереса.