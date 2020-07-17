Объективный осмотр: фундаменты ЗФ под контролем

Контроль за надёжностью зданий и сооружений в компании ведётся регулярно. Однако в связи с аварией на ТЭЦ–3 руководство приняло решение провести внеплановую проверку всех зданий, сооружений и оборудования, повреждение которых в случае чрезвычайной ситуации может оказать негативное воздействие на окружающую среду. Это шахтные очистные сооружения, хвостохранилище, концентратохранилище, пирротинохранилище, склады готовой продукции участка сернокислотного производства и цеха электролиза меди, гидротранспорт и многие другие объекты.

В состав рабочей группы вошли представители управления главного механика, научно–технического управления, производственного управления, управления эффективности и надёжности промышленных активов,департамента промышленной безопасности и охраны труда, управления промышленной экологии и центра диагностики ЗФ. Десять экспертов на первом этапе работы провели визуальный осмотр объектов, вошедших в перечень потенциально опасных.

Капитальное хозяйство

Журналисты смогли присутствовать во время работы комиссии на предприятии «Единое складское хозяйство». Специалисты изучили состояние склада легковоспламеняющихся жидкостей и химсклада № 9. Здания 1970–х годов постройки стоят на свайном фундаменте, несущие конструкции — железобетонные, внешние стены — кирпичные. Эти два склада способны вместить приблизительно 350 тысяч тонн отделочных материалов, однако сейчас помещения практически пустуют. По словам начальника товароперевалочного цеха Александра Корнеева, решение о капитальном ремонте было принято около года назад:

– В данный момент склад уже закрыт, хранящиеся в нём материалы перевезены в другие места. В прошлом году мы занимались подпольем, заливали бетоном несущие конструкции. На этот год запланировано его дополнительное укрепление, а также замена стен, пола и кровли.

Как ещё раз подчеркнул Александр Корнеев, на предприятии контроль за состоянием фундаментов ведётся постоянно. Ответственный работник осматривает конструкции каждую смену. При этом раз в полгода производится тщательное обследование подполья с составлением соответствующих актов. Данные заносятся в базу главного механика.

Грамотный подход

Центр диагностики Заполярного филиала на систематической основе занимается мерзлотно– техническим надзором и обследованием объектов. Такая же работа организована на всех предприятиях РОКС компании. Согласно утверждённому годовому графику измерения температур скважин, собранные данные обрабатываются на компьютере. Изотермы наносятся на карту, с помощью которой удобно отслеживать либо деградацию, либо улучшение ситуации. Если необходимо, к работе привлекают геодезистов, которые фиксируют просадку или поднятие свай.

Директор центра диагностики Павел Слипец особо отметил, что в вопросе сохранности свайных фундаментов не стоит преувеличивать значение глобального потепления и оттаивания вечной мерзлоты. Многое зависит от способа закрепления свай. Если они упираются в скальное образование, то влияние температурного режима на них оказывается минимальным. В этом случае специалисты даже не бурят термометрические скважины, ограничиваясь наблюдением за конструкцией. Как правило, опасность представляют трещины на стенах или просадка грунта вокруг основания фундамента. А если сваи вморожены в мерзлоту, первостепенную роль играют не силы природы, а человеческий фактор.

– Главное — правильно эксплуатировать вечномёрзлые грунты, — рассказывает Павел Слипец. — Не допускать обводнения скважин и растепления. Подполья должны быть проветриваемыми, чтобы зимой оттаивающий слой мерзлоты успевал восстановиться. За этим мы и наблюдаем.

Масштабы контроля

В план работы экстренной комиссии вошли объекты Талнахской обогатительной фабрики, рудников «Комсомольский», «Маяк», «Таймырский» и «Скалистый», Надеждинского металлургического завода, медного завода и предприятия «Единое складское хозяйство». Специалисты осмотрели почти 30 зданий и сооружений.

Заместитель главного механика ЗФ по зданиям и сооружениям Михаил Никитин заявил, что ни один дефект не останется без должного внимания:

– Среди обнаруженных нами дефектов есть серьёзные. На основании осмотра составлен акт. Основные недостатки будем устранять в этом году. Остальные будут внесены в план мероприятий на следующий год.

По словам Михаила Никитина, к обследованию необходимо привлечь специализированные организации. Только после этого можно будет сделать выводы и принять эффективные меры по усилению конструкций.