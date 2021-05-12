Объявлен конкурс на строительство инновационных двухтопливных ледоколов

Суда такого типа в России ещё не строились. Это первый российский проект ледокола с энергоустановкой, способной работать на сжиженном природном газе (СПГ).

Использование экологически чистого топлива позволит снизить выбросы в атмосферу углекислого газа на 20-30%, оксидов азота — более чем на 90%, оксидов серы и твёрдых взвешенных частиц — на 100% по сравнению с судами на традиционном тяжёлом топливе.

Ледокол проекта 23620 также является первым в мире ледоколом на СПГ с системой динамического позиционирования DYNPOS-2.

Уже сегодня «Росморпорт» является крупнейшим в мире владельцем ледокольной флотилии. Всего в рамках КПМИ предприятие до 2030 года построит 10 ледоколов, сократив средний возраст ледокольного флота в среднем до 25 лет.

Суда будут способны проходить льды до 1,5 м, иметь неограниченный район плавания и смогут круглогодично эксплуатироваться в Балтийском, Белом, Баренцевом морях и морях Тихоокеанского бассейна.