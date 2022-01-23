Обновки к празднику
Обновки к празднику
Нынешний год — юбилейный для Дудинского морского порта. Он отметит 85 лет. Одним из крупнейших проектов станет старт масштабной семилетней программы по замене портальных кранов. Такого крупного обновления не было за всю историю порта. Какие ещё важные проекты будут реализованы в праздничном году, «Заполярке» рассказал директор Заполярного транспортного филиала, начальник Дудинского морского порта Алексей Новаков.
– Прежде чем говорить о планах, давайте подведём итоги. С какими показателями для ЗТФ завершился 2021 год, какие проекты реализовали и какие задачи были решены?
– Самой главной задачей, с которой коллектив Заполярного транспортного филиала справился на отлично, я считаю массовую вакцинацию от коронавируса. На сегодняшний день у нас более 96% сотрудников вакцинировались. Фактически непривитыми остались только сотрудники, имеющие медотвод.
Что важно, люди принимают решение о прививке самостоятельно, осознанно. Это доказывает и тот факт, что уже 30% работников филиала (более 400 человек) записались и проходят ревакцинацию. Кроме того, в Таймырской межрайонной больнице сотрудники ЗТФ имеют возможность бесплатно проверить количество антител.
Мы на собственном опыте поняли, как работает коллективный иммунитет и зачем нужна вакцинация — случаи заболевания были единичными, как правило, среди приезжающих из отпуска. Ни один сотрудник не попал на ИВЛ. Все заразившиеся перенесли болезнь в лёгкой форме и быстро вернулись к работе. Я уверен, что кампания по ревакцинации также пройдёт успешно.
Так что благодаря массовой вакцинации летнюю навигацию и уходящий год филиал отработал стабильно. Все поставленные компанией задачи выполнены. Грузооборот в летнюю навигацию ощутимо увеличился, доля марочного груза выросла на 40%. На морском направлении стало больше судов. Изменилась структура грузов: стало больше техники, стройматериалов, металлоконструкций. Всё это увеличивает нагрузку на людей и оборудование.
Я благодарю коллектив за успешно отработанный 2021 год. Все сотрудники трудились упорно, эффективно, максимально вкладываясь в общее дело. Отдельно благодарю за успешно проведённую прививочную кампанию. Неравнодушие к общей проблеме, готовность защищать своих близких и коллектив дорогого стоят.
– Какие планы и задачи ждут в наступившем году?
– По–прежнему основными задачами я вижу сохранение безопасных условий труда и ревакцинацию сотрудников. От этого зависит всё остальное.
Если говорить о производстве, в 2022 году ожидается существенное увеличение грузооборота — свыше 4 миллионов тонн.
Запланированы некоторые изменения в технологии работы порта. На речных причалах будут разведены потоки гружёных и порожних контейнеров. Для работы с последними уже закуплены перегружатели. Фактически на речных причалах ППК № 1 появится новый контейнерный терминал.
Увеличивается количество буферных складов на территории Заполярного транспортного филиала. Сейчас ведётся подготовка площадок. Часть работ выполнена в 2021 году, часть пройдёт в нынешнем. Совокупно в нашем распоряжении будет 400 тысяч квадратных метров площадей.
– В 2021 году «Норникель» закупил для ЗТФ десять мобильных кранов Liebherr LHM–420. Продолжится ли обновление оборудования порта?
– Да, в 2022–м будет реализован первый этап, включающий поставку 14 кранов из состава масштабной семилетней программы по замене 35 портальных кранов. Такого большого обновления не было за всю историю Дудинского порта. Пополняется и модернизируется парк техники: перегружатели, манипуляторы, погрузчики, тягачи — десятки единиц закупаются ежегодно, чтобы выполнять все задачи без перебоев. Следующий год не станет исключением. Отмечу, что ввод нового оборудования предполагает в том числе обучение людей, повышение квалификации, а для кого–то и получение новой профессии. Все возможности для обучения предприятие предоставляет.
– Заполярный транспортный филиал в 2021 году начал строительство временного мобильного общежития на 200 мест для приезжих специалистов. Когда ожидается пополнение в рядах сотрудников?
– С 2022 года начнут приезжать приглашенные рабочие и специалисты. Само по себе это не ново, в летнюю навигацию филиал всегда принимает дополнительных работников. Но впервые предприятие привезёт людей из других регионов вахтовым методом. Для них и строится временное мобильное общежитие. Понимая, что в перспективе рабочих рук нужно будет ещё больше, руководство филиала рассматривает и другие варианты предоставления жилья для приглашенных сотрудников. В первом полугодии построят и введут в эксплуатацию ещё два временных жилых комплекса общей вместимостью более 400 человек. Также дополнительно к ним планируется строительство столовой на 120 человек. Питаться в ней смогут как приглашённые сотрудники, так и те, кто уже трудится в порту. Сейчас ведётся проектирование объекта.
Кроме этого, спроектирован новый медцентр, услуги которого будут доступны для всех сотрудников «Норникеля» в Дудинке. Уже в этом году он откроет двери для пациентов. Приём будут вести и терапевты, и узкие специалисты. Сохранение здоровья наших сотрудников — важнейшая часть работы социального блока компании. Как и улучшение социально–бытовых условий на производстве.
– В декабре были подведены итоги за три года действия программы «Шаг вперёд», реализуемой для внедрения практик бережливого производства, улучшения бытовых условий на рабочих местах. Как сотрудники показали себя в этой программе?
– Сотрудники относятся к идее самостоятельного улучшения своих рабочих мест с энтузиазмом, предлагают порой новаторские решения. Больше семисот инициатив осуществлено за три года, они касались очистки территорий подразделений, демаркации, покраски и ремонтов. Всё это делает более комфортным быт на производстве.
Во многом улучшения, выполненные в рамках проекта «Шаг вперёд», стали основой для нашего участия в конкурсе на кубок имени А. К. Гастева. Это самый масштабный в России конкурс лидеров производительности. Жюри строжайше оценивает показатели эффективности организации, использование практик бережливого производства, системы 5S, вовлечённость персонала и десятки других параметров. Кубок Гастева не просто престижная награда для ЗТФ, а скорее новый шаг, мотивация к большему росту эффективности производства.
– 2022 год — юбилейный для Дудинского морского порта. Какие праздничные мероприятия запланированы?
– Действительно, Дудинскому морскому порту исполняется 85 лет. Это знаковая дата для нас. Хочется, во–первых, поддерживать праздничное настроение весь год, а во–вторых, охватить абсолютно всех сотрудников, чтобы каждому эта дата запомнилась. В сентябре прошлого года в филиале был организован штаб по подготовке праздничной программы. Есть мысль и норильчан вовлечь, чтобы они тоже больше узнали о нашем предприятии и Дудинке в целом.
Основные мероприятия намечены на 17 сентября. Конечно, будет уличный концерт для наших работников и горожан. Надеемся, что Северный флот, традиционно организующий учения в Дудинке, тоже сможет принять участие. Также планируется выставка техники. Думаю, людям будет интересно посмотреть, какие необычные машины работают в порту.