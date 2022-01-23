Обновки к празднику

– Прежде чем говорить о планах, давайте подведём итоги. С какими показателями для ЗТФ завершился 2021 год, какие проекты реализовали и какие задачи были решены?

– Самой главной задачей, с которой коллектив Заполярного транспортного филиала справился на отлично, я считаю массовую вакцинацию от коронавируса. На сегодняшний день у нас более 96% сотрудников вакцинировались. Фактически непривитыми остались только сотрудники, имеющие медотвод.

Что важно, люди принимают решение о прививке самостоятельно, осознанно. Это доказывает и тот факт, что уже 30% работников филиала (более 400 человек) записались и проходят ревакцинацию. Кроме того, в Таймырской межрайонной больнице сотрудники ЗТФ имеют возможность бесплатно проверить количество антител.

Мы на собственном опыте поняли, как работает коллективный иммунитет и зачем нужна вакцинация — случаи заболевания были единичными, как правило, среди приезжающих из отпуска. Ни один сотрудник не попал на ИВЛ. Все заразившиеся перенесли болезнь в лёгкой форме и быстро вернулись к работе. Я уверен, что кампания по ревакцинации также пройдёт успешно.

Так что благодаря массовой вакцинации летнюю навигацию и уходящий год филиал отработал стабильно. Все поставленные компанией задачи выполнены. Грузооборот в летнюю навигацию ощутимо увеличился, доля марочного груза выросла на 40%. На морском направлении стало больше судов. Изменилась структура грузов: стало больше техники, стройматериалов, металлоконструкций. Всё это увеличивает нагрузку на людей и оборудование.

Я благодарю коллектив за успешно отработанный 2021 год. Все сотрудники трудились упорно, эффективно, максимально вкладываясь в общее дело. Отдельно благодарю за успешно проведённую прививочную кампанию. Неравнодушие к общей проблеме, готовность защищать своих близких и коллектив дорогого стоят.

– Какие планы и задачи ждут в наступившем году?

– По–прежнему основными задачами я вижу сохранение безопасных условий труда и ревакцинацию сотрудников. От этого зависит всё остальное.

Если говорить о производстве, в 2022 году ожидается существенное увеличение грузооборота — свыше 4 миллионов тонн.

Запланированы некоторые изменения в технологии работы порта. На речных причалах будут разведены потоки гружёных и порожних контейнеров. Для работы с последними уже закуплены перегружатели. Фактически на речных причалах ППК № 1 появится новый контейнерный терминал.

Увеличивается количество буферных складов на территории Заполярного транспортного филиала. Сейчас ведётся подготовка площадок. Часть работ выполнена в 2021 году, часть пройдёт в нынешнем. Совокупно в нашем распоряжении будет 400 тысяч квадратных метров площадей.

– В 2021 году «Норникель» закупил для ЗТФ десять мобильных кранов Liebherr LHM–420. Продолжится ли обновление оборудования порта?

– Да, в 2022–м будет реализован первый этап, включающий поставку 14 кранов из состава масштабной семилетней программы по замене 35 портальных кранов. Такого большого обновления не было за всю историю Дудинского порта. Пополняется и модернизируется парк техники: перегружатели, манипуляторы, погрузчики, тягачи — десятки единиц закупаются ежегодно, чтобы выполнять все задачи без перебоев. Следующий год не станет исключением. Отмечу, что ввод нового оборудования предполагает в том числе обучение людей, повышение квалификации, а для кого–то и получение новой профессии. Все возможности для обучения предприятие предоставляет.

– Заполярный транспортный филиал в 2021 году начал строительство временного мобильного общежития на 200 мест для приезжих специалистов. Когда ожидается пополнение в рядах сотрудников?

– С 2022 года начнут приезжать приглашенные рабочие и специалисты. Само по себе это не ново, в летнюю навигацию филиал всегда принимает дополнительных работников. Но впервые предприятие привезёт людей из других регионов вахтовым методом. Для них и строится временное мобильное общежитие. Понимая, что в перспективе рабочих рук нужно будет ещё больше, руководство филиала рассматривает и другие варианты предоставления жилья для приглашенных сотрудников. В первом полугодии построят и введут в эксплуатацию ещё два временных жилых комплекса общей вместимостью более 400 человек. Также дополнительно к ним планируется строительство столовой на 120 человек. Питаться в ней смогут как приглашённые сотрудники, так и те, кто уже трудится в порту. Сейчас ведётся проектирование объекта.

Кроме этого, спроектирован новый медцентр, услуги которого будут доступны для всех сотрудников «Норникеля» в Дудинке. Уже в этом году он откроет двери для пациентов. Приём будут вести и терапевты, и узкие специалисты. Сохранение здоровья наших сотрудников — важнейшая часть работы социального блока компании. Как и улучшение социально–бытовых условий на производстве.

– В декабре были подведены итоги за три года действия программы «Шаг вперёд», реализуемой для внедрения практик бережливого производства, улучшения бытовых условий на рабочих местах. Как сотрудники показали себя в этой программе?

– Сотрудники относятся к идее самостоятельного улучшения своих рабочих мест с энтузиазмом, предлагают порой новаторские решения. Больше семисот инициатив осуществлено за три года, они касались очистки территорий подразделений, демаркации, покраски и ремонтов. Всё это делает более комфортным быт на производстве.

Во многом улучшения, выполненные в рамках проекта «Шаг вперёд», стали основой для нашего участия в конкурсе на кубок имени А. К. Гастева. Это самый масштабный в России конкурс лидеров производительности. Жюри строжайше оценивает показатели эффективности организации, использование практик бережливого производства, системы 5S, вовлечённость персонала и десятки других параметров. Кубок Гастева не просто престижная награда для ЗТФ, а скорее новый шаг, мотивация к большему росту эффективности производства.

– 2022 год — юбилейный для Дудинского морского порта. Какие праздничные мероприятия запланированы?

– Действительно, Дудинскому морскому порту исполняется 85 лет. Это знаковая дата для нас. Хочется, во–первых, поддерживать праздничное настроение весь год, а во–вторых, охватить абсолютно всех сотрудников, чтобы каждому эта дата запомнилась. В сентябре прошлого года в филиале был организован штаб по подготовке праздничной программы. Есть мысль и норильчан вовлечь, чтобы они тоже больше узнали о нашем предприятии и Дудинке в целом.

Основные мероприятия намечены на 17 сентября. Конечно, будет уличный концерт для наших работников и горожан. Надеемся, что Северный флот, традиционно организующий учения в Дудинке, тоже сможет принять участие. Также планируется выставка техники. Думаю, людям будет интересно посмотреть, какие необычные машины работают в порту.