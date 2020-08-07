Обновление дорожного полотна в Оганере

14 июля этого года на участке перекрёстка улицы Озерной и дороги к больнице начался ремонт дорожного полотна. На данном участке, по мнению Сергея Евгеньевича, образовалась серьезная просадка, которая уже как год требует особого внимания дорожников.

«Эта просадка не отвечает требованиям по безопасности движения. Автобусы уже начинают задевать днищем дорогу. На самом деле, необходимость ремонта появилась уже как год назад. Также усадка грунта была связана с аварийным коллектором, который проходил под ним», - прокомментировал начальник технического отдела «Норильскавтодор».

Муниципальный договор на работы был заключен с дорожно-строительной компанией ООО «Илан-Норильск». Уже на сегодняшний день рабочим осталось только вывезти мусор.

«В ходе ремонта были выполнены следующие работы. Разработан новый котлован и демонтирован старый, также демонтированы все старые конструкции, трубы и коммуникации. Совершена обратная засыпка котлована скальным грунтом с послойным уплотнением. И в завершение восстановлено дорожное покрытые, нанесена разметка и установлена знаковая информация», - доложил Сергей Бойцов.

Сумма муниципального контракта составила три миллиона тридцать тысяч рублей. Ремонтный участок по площади занимает примерно 3000 квадратных метров, а по протяженности около 250 метров. Гарантийный срок полотна по муниципальному договору составляет 5 лет.

Также в течение этого года в Оганере была восстановлена дорога на улице Озёрной, 17, и в районе пожарного депо.