Обновлённый мемориал «Чёрный тюльпан» норильчане смогут увидеть уже в сентябре

По словам Анатолия Головни, начальника отдела благоустройства управления жилищно-коммунального хозяйства, на данный момент работы находятся на завершающем этапе. На объекте был произведён полный демонтаж старой облицовки и плитки, выполнены работы по подливке оснований ступеней. Подрядчик их вытягивал в соответствии с размерами проекта для того, чтобы памятник визуально был с чёткими ровными гранями. Сегодня рабочие проводят конечную заливку верхней части колонн.

Все работы планируется закончить в сентябре. Уже демонтированы старые гранитные плитки, которыми был обшит памятник, и установлены новые. Мемориальный комплекс будет выполнен в чёрно-серых тонах.

Также в настоящее время решается вопрос о замене бронзовых плит с фамилиями не вернувшихся домой норильчан — участников боевых действий на другой вид материала, который достойно перенесёт погодные условия и визуально дополнит вид мемориального комплекса.