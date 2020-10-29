Обращение Дмитрия Карасёва к жителям Норильска и Депутатам Городского Совета

Дорогие жители Норильска!

Уважаемые депутаты Городского Совета!

30 октября в жизни нашего города должно состояться важнейшее событие – конкурс на должность главы Норильска. Как вы знаете несколько месяцев эта должность остаётся вакантной.

Подавая заявку на участие в конкурсе, я исходил из собственного опыта, из чувства ответственности перед своими избирателями. А ещё из абсолютной убеждённости в том, что конкурс призван объединить горожан. Что решение, которое примут депутаты, должно по-настоящему отражать мнение большинства жителей Норильска.

Думаю, вы сами это видите и чувствуете – происходит обратное. Сегодня конкурс на должность главы города превратился в конфликт. Если он не будет решён, это не принесёт городу ничего хорошего, не повлечёт за собой развитие. Решение надо принимать уже завтра, но каким бы ни был результат, при таких обстоятельствах это будет ошибкой. Дело же не в конкурсе как таковом, на кону – настоящее и будущее нашего любимого города. Городу нужен человек, который возьмёт на себя персональную ответственность за то, как живут норильчане, в каком состоянии находится городское хозяйство, как обеспечена социальная и экологическая защита, куда движется Норильск.

Считаю, что конкурс необходимо перенести. Поэтому я принял решение снять свою кандидатуру. Призываю ровно так же поступить и других кандидатов, чтобы всё начать с чистого листа. Провести дополнительные консультации: с руководством региона, ведь работать главе города необходимо в связке с правительством края, со своими избирателями, чьи интересы депутаты обязаны представлять в совете.

Только после новых консультаций, получив одобрение жителей, согласовав позиции по принципиальным вопросам, каждый из нас сможет заново выдвинуть свою кандидатуру. Оставляю такое право и за собой.

Уверен, что норильчане с пониманием отнесутся к решению о переносе конкурса. Лучше сейчас подумать несколько недель, чем жалеть о поспешности следующие пять лет.

С уважением , председатель комиссии по городскому хозяйству Городского Совета Норильска Дмитрий Карасёв