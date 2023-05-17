«Общероссийский Народный фронт» проводит опрос пациентов о доступности и качестве медицинской помощи

В настоящее время Народный Фронт проводит мониторинг ряда поручений Президента Российской Федерации по развитию качества и увеличению доступности медицинской помощи. Эти поручения касаются самых разных аспектов: кадрового обеспечения, качества и доступности медицинской помощи, организации углубленной диспансеризации и реабилитации граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19, лекарственного обеспечения. К прохождению анкеты приглашаются все граждане: пациенты как частных, так и государственных медицинских организаций, а также люди, не посещающие врача. Особый раздел анкеты предназначен для граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и прошедших впоследствии углубленную диспансеризацию. Нам важно мнение людей из всех регионов нашей страны, удаленных населенных пунктов и административных центров, городов и сел. Отвечая на предложенные вопросы, Вы помогаете Народному Фронту доносить до органов власти информацию о реальном положении дел в здравоохранении и можете повлиять на улучшение ситуации в этой области.

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