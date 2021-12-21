Общественная палата Норильска получит серьёзную поддержку

16 декабря член Комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по безопасности и взаимодействию с ОНК Валерий Васильев провел встречу с заместителем главы Норильска по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями Владимиром Бариновым. Они обсудили итоги прошедшего пленарного заседания ОП РФ, проект ежегодного доклада о состоянии гражданского общества в России и многие другие вопросы.

В ходе обмена мнениями по вопросам развития Общественной палаты Норильска обсуждались актуальные методы совершенствования её деятельности. Валерий Васильев обратил внимание на необходимость вовлечения в работу местной палаты большего количества активных представителей городского сообщества. Он также подчеркнул необходимость усиления информационного присутствия палаты в местных СМИ и социальных сетях, а также совершенствования организационно-методического обеспечения и реальной поддержки деятельности палаты.

Владимир Баринов отметил, что ряд вопросов, таких как предоставление помещения и создание сайта Общественной палаты города, в настоящее время прорабатывается на уровне главы города Дмитрия Карасева и председателя Норильского городского Совета депутатов Александра Пестрякова. Он также сообщил о том, что в Норильске серьёзно развит институт социально ориентированных НКО.

«В городе зарегистрировано 104 социально ориентированные некоммерческие организации. Муниципалитет оказывает этому направлению особое внимание. С 2022 года по решению главы Норильска будет существенно увеличена грантовая поддержка таким организация. Увеличится как количество грантов, так и их сумма. Уверен, что это положительно скажется на развитии социальных проектов во благо города», — отметил Владимир Баринов.

Член ОП РФ назвал состоявшуюся встречу удовлетворительной.

«Мне приятно видеть, что у муниципальной власти в Норильске есть понимание современных трендов развития институтов гражданского общества. В свою очередь хочу заверить, что готов к конструктивной совместной работе для повышения уровня взаимодействия местной палаты с краевой и федеральной палатами. Нам необходимо сообща развивать общественные институты для решения актуальных вопросов жителей», — сказал Валерий Васильев.