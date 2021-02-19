Обсуждение проблемных моментов продолжилось

Вчера Юлия Гуменюк осмотрела помещения для стационарных лабораторий. Планируется, что в городе таких будет две. Кроме того, в планах создать две передвижные лаборатории, которые будут мониторить экологическую обстановку в Кайеркане и Талнахе.

– Сегодня мы осмотрели все помещения, и, я думаю, до конца года мы зайдём сюда полноценно. Вторым пластом работы станет ликвидация накопленного экологического вреда, который, к сожалению, в городе присутствует, — это брошенные объекты, свалки и другое. К решению данных проблем нужно подойти планомерно, привлечь Федерацию. Также нам важно, чтобы природопользователи приняли факт присутствия надзорного органа в городе. Кроме того, сейчас важно решить точечные проблемы, такие как промотвал «Байкал-2000». И думать здесь нужно на перспективу, ведь это неправильно, что такой объект находится в черте города. Необходимо найти подходящее место, где будет создан новый современный отвал для промышленных отходов, — резюмировала Юля Гуменюк.

По итогам вчерашнего совещания, которое провёл Дмитрий Карасев, глава Норильска, замминистра предвещала долгое сотрудничество, потому как у города есть в этом потребность. Среди направлений сотрудничества — продолжение ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3, которая произошла в прошлом году. И будущие лаборатории действительно подходят для оценки эффективности выполняемых мероприятий.

– Любые мероприятия — строительство, реконструкция, появление новых объектов, модернизация — они всегда должны проводиться с оценкой влияния на окружающую среду. И когда у тебя есть багаж информации и соответствующий продукт, который позволяет оценить, как последующие действия повлияют на текущую ситуацию, — это безусловно плюс. А когда мы, по сути, гадаем на кофейной гущи — что-то предполагаем сделать, но последствий не видим и предсказать не можем — вот это, безусловно, минус. Также можно сказать и о мероприятиях по ликвидации последствий аварии, без оборудования всё идёт вслепую, — пояснила Юлия Гуменюк, с чем Дмитрий Карасев не смог не согласиться.

– Вопрос экологии стоит на одном из первых мест на повестке дня. В городе разрабатывается соответствующая муниципальная программа, в которую будут включены все важные мероприятия — ликвидация свалок, накопленного вреда, озеленение и другое. И это прекрасно, что в городе появится центр мониторинга и передвижная лаборатория, потому что сегодня в городе такого нет. И нам необходимо понимать, где у нас есть превышения, где есть нарушения в части взаимодействия и с региональным оператором. Также в свете последних событий, когда в городе будет развиваться программа реновации, программа капитальных ремонтов, реконструкция, показания такой лаборатории будут только в помощь, чтобы понимать, что происходит на самом деле — предупредить жителей, в каких районах и участках есть превышение либо его нет. Все полученные данные будут помещаться в определённую форму и размещаться в СМИ и социальных сетях, в том числе и на официальном сайте города, — подытожил Дмитрий Карасев.