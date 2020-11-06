Обзорный тур

Конференция состоялась в третий раз, в Сочи, на горном курорте «Роза Хутор». В этом году из–за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, форум проходил в смешанном формате: часть спикеров и участников присоединились к работе на онлайн-площадках. Отдельную секцию посвятили взаимодействию всех заинтересованных сторон в части развития туризма на примере туристско–рекреационного кластера «Арктический».

Туркластер создан в 2018 году и объединяет усилия Агентства развития Норильска, администраций Таймыра и Норильска, «Заповедников Таймыра» и частных инвесторов. Несмотря на недолгий срок совместной работы, уже сегодня можно говорить о первых результат. Об этом в своём докладе расказал директор АРН Максим Миронов.

– Турпоток за два года увеличился на 38%. С трёх до 40 выросло количество местных предпринимателей в сфере туризма, три из них — туроператоры. Благодаря совместной работе АРН и краевого Агентства по развитию бизнеса аттестацию прошли 38 гидов и экскурсоводов. Началась работа по классификации объектов размещения туристов, а к соглашению, подтверждающему намерения по развитию кластера, присоединились 47 инвесторов с общим объёмом инвестиций свыше 1 млрд рублей.

Сегодня работа Агентства развития Норильска и его партнёров сосредоточена вокруг оценки потребностей кластера.

– Мы занимаемся инвентаризацией туристических объектов. Существующие базы, в большинстве своём, находятся на неоформленных земельных участках. И туризм здесь — неорганизованный, люди не очень ответственно относятся к природе. При таких условиях, пройдёт совсем немного времени, прежде чем мы потеряем эту природу. Именно поэтому нужны понятные всем требования к посещению данных территорий, — считает руководитель АРН.

Большой потенциал есть у возрождения малой авиации на Таймыре, убеждены в Агентстве развития Норильска. Она могла бы обеспечивать необходимыми товарами и услугами жителей отдалённых посёлков, помогать экологам в решении научных задач, а также способствовала бы улучшению туристической мобильности.

Ещё одно важное направление туризма на Таймыре — круизное. Сегодня в нём выделено три зоны. Первая и наиболее перспективная — Енисейская губа. Как рассказал Максим Миронов, уже сейчас есть запросы от международных круизных компаний, которые хотели бы несколько раз в год заходить на Таймыр, но, к сожалению, портовая инфраструктура сделать это не позволяет.

– Конечно, без участия государства мы вопрос не решим. Стоимость строительства причалов и модернизации сопутствующей инфраструктуры достаточно высокая. Нам необходимо привлекать федеральные и региональные средства, — отметил он.

Вторая зона круизного туризма — Хатангский залив. Его глубина составляет от двух до пяти метров и нерешённым остается вопрос, какие суда и как близко смогут подходить к берегу.

Третья зона — побережье и острова Северного Ледовитого океана. На этой территории нередко высаживаются иностранные туристы. Но их никто не контролирует. Из–за этого возрастает антропогенная нагрузка. Задача участников кластера «Арктический» — и здесь сделать туристический поток регулируемым.

Свое выступление директор АРН Максим Миронов завершил планами о намерении придать аэропорту «Норильск» статус международного.

– Мы, конечно, хотим видеть у себя и иностранных туристов. Прямые рейсы из европейских городов сильно бы упростили возможности для посещения таймырской Арктики. Тем более, у нашего аэропорта есть все технические возможности: в 2017 году завершилась реконструкция взлётно–посадочной полосы, и сегодня норильский аэропорт один их самых современных в этом отношении.

До конца этого года будет запущена цифровая инновационная платформа Arctic Zone. Она поможет международным и российским туристам: здесь они смогут найти актуальную информацию о туристических объектах и готовых турах ТРК «Арктический», при желании — сконструируют собственный маршрут с аккредитованными гидами и экскурсоводами.