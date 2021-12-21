Оценена доступность проезда к рудникам «Таймырский» и «Октябрьский» для жителей ул. Бауманской

9 декабря дорожные службы провели очередное обследование автодорожного моста. В результате были выявлены дефекты: значительная просадка земляного полотна автомобильной дороги на подходах, разрушение бетона защитного слоя пролётного строения и опор с обнажением рабочей арматуры, прогиб пролётного строения на 7-9 см. Существует угроза обрушения пролётного строения моста под воздействием собственного веса. В связи с этим принято решение признать автодорожный мост через концентратопровод на км 0+157 по улице Дудинской в районе Талнах аварийным и прекратить пропуск по нему всех видов транспорта. Кроме того, указано на необходимость в кратчайшие сроки приступить к ремонту сооружения.

В связи с закрытием моста 12 декабря были внесены изменения в действующие схемы движения муниципального транспорта в Талнахе. Управление городского хозяйства администрации Норильска провело анализ пассажиропотока и доступности для жителей ул. Бауманской проезда к рудникам «Таймырский» и «Октябрьский» по новой схеме. В итоге маршрут 27К с продлили с заездом на ул. Бауманскую до одноимённой остановки, затем - на ул. Игарскую и до рудников. Также на ул. Федоровского в направлении рудника «Октябрьский» будут организованы два временных остановочных пункта. До конца недели там поставят посадочные площадки из железобетонных плит, а также лёгкие автобусные павильоны, отметили в УГХ.

По информации «Норильскавтодора», 16 декабря был заключён муниципальный контракт на ремонт моста, завершить работы планируется будущей осенью. Пока же через аварийный участок проложат временный пешеходный мост. Подрядчик уже начал завоз пиломатериалов, к фактической работе он приступит через пару дней.