Очень важные дела

– Дмитрий Владимирович, какие события уходящего года вы считаете ключевыми?

– События, давшие старт обновлению Норильска. Это подписание в феврале соглашения по реновации Норильска между правительством РФ, правительством Красноярского края, муниципалитетом и «Норникелем». И принятие на днях постановления Совета Федерации, в котором прописаны основные мероприятия, необходимые для развития нашего города. Именно эти события в первую очередь открывают перед Норильском большие перспективы, а также ставят задачи, которые должны быть решены в ближайшем будущем.

И крайне важно, что весь комплекс заявленных мероприятий мы согласовали с горожанами на стратегических сессиях и форумах. Мы пришли к выводу, что в первую очередь нужно обновлять город физически — то есть строить новые дома, развивать инфраструктуру, менять инженерные сети, улучшать социальную сферу. А также необходимо создавать новые пространства — и по желанию горожан мы включили в комплексный план развития Норильска строительство таких объектов, как зимний сад, автодром и арктический музей.

Хочу отметить, что для того чтобы создать наиболее комфортную среду, нужно хорошенько продумать, как все объекты и общественные пространства будут между собой соотноситься. И потому при поддержке АРН и «Норникеля» мы объявили международный конкурс архитектурно–планировочной концепции реновации Норильска — и это событие тоже считаю ключевым.

– Реализация каких мероприятий комплексного плана уже началась?

– С опережением графика мы занялись строительством нового пожарного депо в Оганере, и совсем скоро этот объект будет уже введён в эксплуатацию. В разгаре капитальный ремонт части здания № 18 на ул. Б. Хмельницкого, где разместится Комплексный центр социального обслуживания населения.

Проводятся и подготовительные мероприятия — научно–исследовательские изыскания и проектная работа. Например, в середине этого года мы заключили контракт на проектирование семи среднеэтажных жилых домов — к сожалению, подрядчик оказался недобросовестным, нам пришлось расторгнуть контракт, ищем нового.

В этом году были разработаны проекты термостабилизации грунтов под тремя многоэтажными жилыми домами. Проекты прошли госэкспертизу, в планах начать работу в первом квартале 2022 года. Также прошли экспертизу проекты обновления коллекторного хозяйства. Ремонт одного из коллекторов, на ул. Комсомольской, уже ведётся.

В январе нового года планируем начать демонтаж дома № 14 на ул. Б. Хмельницкого — проект уже утверждён. Ведутся работы и по подготовке к сносу аварийных зданий на ул. Кирова и Павлова.

Исследовательская и бумажная работа — она невидимая, но объёмная и тяжёлая... И администрация Норильска всю необходимую работу выполнила, создав задел на 2022 год. Главное, мы понимаем, что и как в новом году будем делать и кто нам в этом поможет. И нам бы очень хотелось двигаться вперёд опережающими темпами.

– С какими проблемами столкнулись, начав реализацию мероприятий комплексного плана?

– Есть проблемы в части проведения конкурсов — разные заявляются организации, некоторые не понимают, в каких условиях предстоит работать. Оторванность от Большой земли и сложности с приобретением и доставкой необходимых грузов осложняют дело. И строительный сезон у нас короток — всего лишь три месяца, и нужно очень заранее начать готовиться. Погодные условия могут быть неблагоприятными — например, лето выдастся дождливым. Все эти факторы в совокупности порой тормозят наше движение вперёд, но ни в коем случае не останавливают.

– Вы недавно подписали распоряжение о комплексном развитии территории жилого образования Оганер. Какие мероприятия подразумеваются?

– Определены границы тер-ритории, в комплексную застройку которой может вложить средства инвестор. Сейчас мы проводим работы по оценке этого земельного участка, потом проведём торги — тот, кто выиграет, должен будет до 2024 года построить в Оганере детский сад, школу и три девятиэтажных дома, в перспективе — ещё семь жилых домов.

Мы долго шли к этому совместно с правительством Красноярского

края. Это новый для Норильска опыт. Но судя по другим территориям, это направление — перспективное. Также придать статус территории комплексного развития мы хотим и участку на пересечении улиц Павлова и Кирова, где после демонтажа аварийных домов должны быть построены четыре новых дома.

– Как будет обеспечиваться безопасность новых и существующих районов?

– 14 декабря на сессии горсовета была принята новая муниципальная программа, разработанная для решения вопросов безопасности. Был заключён договор с подрядчиком на проектирование системы видеонаблюдения за городом — на объектах улично–дорожной сети будет смонтировано более 340 видеокамер широкого разрешения с распознаванием лиц. Информация будет собираться в центре обработки данных, который был создан в этом году администрацией Норильска. В планах — организовать видеонаблюдение и во дворах.

– Будет ли перед началом строительства новых объектов изучено состояние грунтов, а также приняты меры по

предотвращению растепления?

– Конечно. Так уже при строительстве нулевого цикла в обязательном порядке будут монтироваться охлаждающие установки, что позволит сохранять грунт в мёрзлом состоянии.

В области же исследований вечной мерзлоты и факторов, на неё влияющих, администрация тесно сотрудничает с «Норникелем» и научным сообществом. Вместе с компанией и Заполярным государственным университетом мы создали научный центр по изучению мерзлоты. И уже начались работы по бурению термометрических скважин под действующими жилыми домами. Будут устанавливаться датчики стабилизации и наклона, показатели с которых будут поступать в центр обработки данных. Специалисты смогут оценить состояние грунта под конкретным зданием, реакцию дома на возможное растепление и оперативно принять необходимые меры. До мая 2022 года планируется оснастить такими системами 53 дома, в перспективе весь жилой фонд должен быть оборудован датчиками.

Изучение грунтов — это очень важно. Например, на днях я ознакомился с отчётом мерзлотной организации, которая, проведя соответствующие исследования, признала аварийным здание АБК лыжной базы «Оль–Гуль». Будем рассматривать возможность сохранения здания, проведя определённый комплекс работ. Но сейчас его придётся закрыть. Понимая, что лыжная база норильчанами крайне востребована, прорабатываем разные варианты, при которых выдачу спортивного инвентаря удастся продолжить. Уверен, если бы здание было своевременно оборудовано термометрическими датчиками, специалисты могли бы, оперативно среагировав, предотвратить деформацию.

– Какие ещё меры будут приняты для сохранения жилого фонда?

– В муниципальную программу «Реформирование и модернизация ЖКХ» на следующий год заложено более полутора миллиардов рублей. Эти деньги по традиции будут направлены на ремонты кровель, нулевых циклов, фасадов, ТВС — то есть на те, которые по программе капитального ремонта за счёт средств регионального оператора запланированы на более поздний срок, а нуждаются в обновлении уже сегодня. Ремонты в этом случае выполняют управляющие компании за счёт субсидий, которые предоставляет муниципалитет.

– Как у нас обстоят дела с дорогами?

– Мы сделали всё для того, чтобы большой объём работ по ремонту улично–дорожной сети был выполнен в текущем году — в мартовскую корректировку бюджета было дано поручение на эти цели выделить куда больше средств, и они были выделены. Но нас подвёл подрядчик. Я и сам прекрасно вижу, что дорожное полотно уложено ненадлежащим образом, много жалоб получил от горожан. Часть работы мы не приняли. И как только откроется строительный сезон, подрядчик должен будет всё переделать. Проблема в том, что в городе подрядная организация, ремонтирующая дороги, единственная... Будем пытаться изменить ситуацию. В следующем году у нас запланировано ремонтных работ улично–дорожной сети и дворовых территорий на полтора миллиарда рублей, и очень важно, кто их будет выполнять.

– А что в этом году сделано в части благоустройства города?

– Норильск участвует в федеральном проекте «Современная комфортная городская среда». Помимо этого, в бюджете города предусмотрены средства на благоустройство. В последнее время во всех районах появились новые игровые и спортивные площадки. И в следующем году эта работа будет продолжена — запланировано создание порядка десяти детских и трёх спортивных площадок.

Также я дал поручение исследовать все архитектурные памятники, чтобы понять, какие из них нуждаются в ремонте. Дал распоряжение разработать проект капитального ремонта мемориального комплекса «Чёрный тюльпан». Активно благоустраивается Комсомольский парк.

Продолжаются работы по озеленению городских улиц — в этом году мы постарались завезти весь необходимый объём грунта, он как раз успеет вылежаться, чтобы высаженные цветы, травы и кустарники лучше прижились.

Планы по благоустройству и озеленению города у администрации города традиционно большие. Призываю горожан не оставаться равнодушными и принимать активное участие в мероприятиях по благоустройству.

– Горячая тема уходящего года — тление мусора на полигоне «Байкал 2000». Что сделано в этом направлении?

– Свалка эта горела долго. Не одно заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям мы провели, обсуждая именно этот вопрос, решения принимались различные. Тот комплекс мер, который был нами в итоге выбран, дал положительный результат — за несколько месяцев нам удалось ликвидировать очаги возгорания. Выражаю благодарность всем службам, принимавшим в этом участие. Работа сообща была проделана огромная.

Что касается свалок в целом, здесь, конечно же, есть над чем работать. В структуре администрации мы создали управление экологии, в обязанность которого входит работа по ликвидации накопленного вреда. В этом году уже были уничтожены десять несанкционированных свалок — на это потрачено более 80 млн рублей. Мусор свезён на специальные полигоны, участки прибраны. В новом году на эти цели запланировано потратить не менее 100 млн рублей.

Планы на перспективу — построить на территории мусороперерабатывающий комплекс, где мусор бы сортировался и перерабатывался. Вместе с «Норникелем» и министерством экологии мы сегодня прорабатываем вопросы привлечения инвесторов для решения мусорной проблемы.

– Какие меры приняты для решения проблем НПОПАТ?

– Сразу же после назначения я посетил это предприятие, пообщался с руководством и сотрудниками, как следует разобрался в вопросах, которые волнуют и пассажиров, и водителей, и сегодня могу сказать, что менее чем за год нам удалось достигнуть многого. Так, в середине этого года мы провели тендер и приобрели 20 новых автобусов. Уже внесены поправки в бюджет города на следующий год, заложены средства на закупку ещё 20 автобусов с поставкой в апреле. Я думаю, что, сохраняя подобные темпы, за 10 лет мы сможем существенно улучшить автопарк НПОПАТ. На данный же момент изношенность подвижного состава предприятия составляет около 70%.

Активную работу администрация Норильска ведёт и в части модернизации инфраструктуры общественного транспорта. В частности, в этом году в городе установили ещё десять тёплых остановочных павильонов. В 2022–м появятся двадцать обогреваемых пунктов ожидания в Центральном районе, Талнахе и Кайеркане.

Главным же достижением стало значительное увеличение заработной платы сотрудников муниципального автотранспортного предприятия — с 85 тысяч до 130 тысяч рублей. И если приток кадров сохранится на достигнутом уровне, то примерно через полгода количество открытых вакансий в НПОПАТ удастся сократить примерно вдвое.

– В области здравоохранения у муниципалитета какие планы на ближайшую перспективу?

– Грандиозные. На сессии горсовета было принято решение внести изменения в муниципальную программу, по которой мы ежегодно приглашаем дефицитных специалистов. И сумма подъёмных для медиков была увеличена до двух миллионов рублей. Плюс в новом году будет оплачиваться проезд и выплачиваться стипендия студентам третьего — пятого курсов Красноярского медуниверситета, которые готовы работать в Норильске. Я лично встречался в столице края с будущими медиками. Порадовало, что из 50 норильчан более 20 намерены лечить людей в родном городе.

Не так давно администрация Норильска, правительство Красноярского края и «Норникель» подписали соглашение, которое предусматривает взаимодействие сторон в части привлечения в Норильск и удержания на территории медработников, то есть создания для работы и жизни комфортных условий. Краевые коллеги приняли закон, по которому врачам, приезжающим работать на Север, выплачиваются подъёмные в сумме один миллион восемьсот тысяч рублей. И в совокупности размер выплат для приглашённых в Норильск докторов составляет 3,8 миллиона рублей. Также муниципалитет предоставляет по служебному найму квартиру, в случае необходимости — место в детском саду. И это касается не только медиков, но и педагогов, спортсменов, работников культуры.

– Изменения в структуре администрации коснулись и молодёжной политики. Каковы результаты?

– На днях после модернизации открылся филиал Молодёжного центра в Талнахе, оснащённый по последнему слову техники. Здесь есть киберзал, игровая комната с настольными и напольными играми, тренажерный и фитнес–залы, зона коворкинга, кинотеатр, чайная комната. Особой гордостью центра является филиал музея боевой славы в Талнахе, который появился совсем недавно. Очень важно, что обновление пространства для интересного и полезного досуга происходило при активном участии самой молодежи. И это только начало. Мы будем модернизировать все центры, учитывая, конечно же, интересы самой молодёжи. Так, одним из направлений молодёжной политики, которое мы будем развивать, является киберспорт. Во все районы города закуплены самые современные приставки и полный комплект игр.

Также мы очень тесно взаимодействуем с социально ориентированными некоммерческими организациями. В этом году мы увеличили сумму грантов по муниципальной программе — теперь это четыре гранта по 500 тысяч рублей, в общей сложности два миллиона рублей.

Тесное сотрудничество налажено и с национально–культурными автономиями. Для поддержки этих организаций в муниципальной программе также заложены средства — в этом году грантополучателем стало объединение туркмен «Ватан». В следующем году может быть уже два проекта–победителя, которые получат по 500 тысяч рублей.

Хочу отметить, что общественным организациям мы помогаем не только грантами, но и предоставляем в пользование помещения безвозмездно. Мы все вместе участвуем в форумах, конкурсах и других городских мероприятиях. От представителей общественных организаций и молодёжи нам поступают интересные идеи и предложения. Наше сотрудничество продуктивно и будет только развиваться.

– Дмитрий Владимирович, как вы всё успеваете?

– Спасибо всем тем, кто сегодня вместе со мной развивает этот город. Хочу отметить, что на днях в моей команде появилось четыре выпускника московской школы управления «Сколково». Я, кстати, тоже получил диплом. Целый год мы проходили обучение. И смысл в том, чтобы не просто получать новые знания, но и налаживать сотрудничество с руководителями других городов, которые тоже приняли участие в этой образовательной программе. Также в моей команде теперь два финалиста конкурса «Лидеры России» и три кандидата экономических наук. Хотел бы ещё поблагодарить Агентство развития Норильска,

которое работает в тесной связке с администрацией города, и Заполярный филиал, оказывающий администрации города в частности и городу в целом колоссальную поддержку.

– Вы завели страницу в Instagram. Сообщений от горожан много? Что пишут?

– Стараюсь читать все комментарии. По возможности отвечаю. Мне важно понимать, что волнует горожан. Радуюсь, когда под-

держивают. На критику не обижаюсь. Такое общение полезно и для меня лично, и для развития города. Посоветовал всем своим заместителям на меня подписаться, читать всё, что в ответ на мои посты пишут норильчане, и своевременно реагировать на поступающие сигналы о проблемах.

– Как вы проведёте новогодние праздники?

– Этот год из–за подготовки к реализации комплексного плана развития Норильска был настолько напряжённым, что своей семье я уделял гораздо меньше времени, чем хотелось бы. И в новогодние праздники я хочу всё своё время посвятить супруге и детям. И норильчанам я желаю встретить Новый год в кругу семьи.