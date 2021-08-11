МАУ ИЦ «Норильские новости»

Очередной норильский проект одержал победу на первом Всероссийском конкурсе «Лидеры строительной отрасли»

Очередной норильский проект одержал победу на первом Всероссийском конкурсе «Лидеры строительной отрасли»

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Очередной норильский проект одержал победу на первом Всероссийском конкурсе «Лидеры строительной отрасли»

Проект создания в Норильске Арктического технопарка со строительным кластером - инициатива Евгения Невежина, заместителя гендиректора Заполярной строительной компании по экономике и финансам. Проект разработан совместно с Агентством развития Норильска.

Очередной норильский проект одержал победу на первом Всероссийском конкурсе «Лидеры строительной отрасли»Очередной норильский проект одержал победу на первом Всероссийском конкурсе «Лидеры строительной отрасли»

Проект стал лучшим среди других 10 тысяч участников. Победители конкурса вошли в кадровый резерв управленцев строительной отрасли и в экспертные группы, в том числе по внесению дополнений в Стратегию развития строительной отрасли страны до 2030 года и другие основополагающие документы.

Проект «Арктический промышленный технопарк со строительным кластером» предлагает комплексное решение проблем строительной отрасли в Арктической зоне.

Многим известно, что масштабное строительство в городе не ведётся уже 40 лет. В Норильске, несмотря на имеющиеся ресурсы, практически не производятся стройматериалы. Это вынуждает везти их с материка, из-за чего затраты на возведение объектов увеличиваются в несколько раз. Нормативная база, регламентирующая строительство в Арктической зоне, устарела. Нет системы государственного контроля за состоянием фундаментов. Вместе с тем из-за таяния многолетней мерзлоты, вызванного потеплением климата, здания и сооружения в Норильске теряют устойчивость.

Сегодня перед городом стоят масштабные задачи строительства с применением современных технологий. Реализация проекта позволит выстроить схему взаимодействия федеральных структур, научно-исследовательского центра, управляющих компаний и резидентов - тех, кто разрабатывает и внедряет новые технологии строительства на Севере. У резидентов технопарка появится возможность пользоваться существенными льготами: гарантированный заказ на поставку материалов, выполнение работ, оказание услуг, сниженная налоговая нагрузка, строительство инфраструктуры за счёт бюджетных средств.

В рамках технопарка могут быть реализованы четыре модели:

- производство строительных материалов с новыми свойствами;

- производство нанопорошков и изделий из них;

- производство продуктов химической переработки за счет обезвреживания жидких неорганических отходов I-II классов опасности (лампы, трансформаторы, конденсаторы, ртутные термометры);

- производство продуктов переработки промышленных и бытовых отходов - экотехнопарк.

Успешный опыт норильского технопарка может быть тиражирован на другие арктические территории.

Фото предоставлено Агентством развития Норильска
11 августа в 13:52 160
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