Очередной норильский проект одержал победу на первом Всероссийском конкурсе «Лидеры строительной отрасли»

Проект стал лучшим среди других 10 тысяч участников. Победители конкурса вошли в кадровый резерв управленцев строительной отрасли и в экспертные группы, в том числе по внесению дополнений в Стратегию развития строительной отрасли страны до 2030 года и другие основополагающие документы.

Проект «Арктический промышленный технопарк со строительным кластером» предлагает комплексное решение проблем строительной отрасли в Арктической зоне.

Многим известно, что масштабное строительство в городе не ведётся уже 40 лет. В Норильске, несмотря на имеющиеся ресурсы, практически не производятся стройматериалы. Это вынуждает везти их с материка, из-за чего затраты на возведение объектов увеличиваются в несколько раз. Нормативная база, регламентирующая строительство в Арктической зоне, устарела. Нет системы государственного контроля за состоянием фундаментов. Вместе с тем из-за таяния многолетней мерзлоты, вызванного потеплением климата, здания и сооружения в Норильске теряют устойчивость.

Сегодня перед городом стоят масштабные задачи строительства с применением современных технологий. Реализация проекта позволит выстроить схему взаимодействия федеральных структур, научно-исследовательского центра, управляющих компаний и резидентов - тех, кто разрабатывает и внедряет новые технологии строительства на Севере. У резидентов технопарка появится возможность пользоваться существенными льготами: гарантированный заказ на поставку материалов, выполнение работ, оказание услуг, сниженная налоговая нагрузка, строительство инфраструктуры за счёт бюджетных средств.

В рамках технопарка могут быть реализованы четыре модели:

- производство строительных материалов с новыми свойствами;

- производство нанопорошков и изделий из них;

- производство продуктов химической переработки за счет обезвреживания жидких неорганических отходов I-II классов опасности (лампы, трансформаторы, конденсаторы, ртутные термометры);

- производство продуктов переработки промышленных и бытовых отходов - экотехнопарк.

Успешный опыт норильского технопарка может быть тиражирован на другие арктические территории.