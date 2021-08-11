Очередной норильский проект одержал победу на первом Всероссийском конкурсе «Лидеры строительной отрасли»
Очередной норильский проект одержал победу на первом Всероссийском конкурсе «Лидеры строительной отрасли»
Проект создания в Норильске Арктического технопарка со строительным кластером - инициатива Евгения Невежина, заместителя гендиректора Заполярной строительной компании по экономике и финансам. Проект разработан совместно с Агентством развития Норильска.
Проект стал лучшим среди других 10 тысяч участников. Победители конкурса вошли в кадровый резерв управленцев строительной отрасли и в экспертные группы, в том числе по внесению дополнений в Стратегию развития строительной отрасли страны до 2030 года и другие основополагающие документы.
Проект «Арктический промышленный технопарк со строительным кластером» предлагает комплексное решение проблем строительной отрасли в Арктической зоне.
Многим известно, что масштабное строительство в городе не ведётся уже 40 лет. В Норильске, несмотря на имеющиеся ресурсы, практически не производятся стройматериалы. Это вынуждает везти их с материка, из-за чего затраты на возведение объектов увеличиваются в несколько раз. Нормативная база, регламентирующая строительство в Арктической зоне, устарела. Нет системы государственного контроля за состоянием фундаментов. Вместе с тем из-за таяния многолетней мерзлоты, вызванного потеплением климата, здания и сооружения в Норильске теряют устойчивость.
Сегодня перед городом стоят масштабные задачи строительства с применением современных технологий. Реализация проекта позволит выстроить схему взаимодействия федеральных структур, научно-исследовательского центра, управляющих компаний и резидентов - тех, кто разрабатывает и внедряет новые технологии строительства на Севере. У резидентов технопарка появится возможность пользоваться существенными льготами: гарантированный заказ на поставку материалов, выполнение работ, оказание услуг, сниженная налоговая нагрузка, строительство инфраструктуры за счёт бюджетных средств.
В рамках технопарка могут быть реализованы четыре модели:
- производство строительных материалов с новыми свойствами;
- производство нанопорошков и изделий из них;
- производство продуктов химической переработки за счет обезвреживания жидких неорганических отходов I-II классов опасности (лампы, трансформаторы, конденсаторы, ртутные термометры);
- производство продуктов переработки промышленных и бытовых отходов - экотехнопарк.
Успешный опыт норильского технопарка может быть тиражирован на другие арктические территории.