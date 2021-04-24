Ольга Курунина напоминает родителям об опасностях, которые могут подстерегать их детей дома и на улице.

Дом

Необходимо научить ребят обращаться с электроприборами: микроволновой печью и обычной электроплитой, чайником, феном и так далее. Объяснить, что, вытаскивая штепсель из розетки, её надо придержать, чтобы не вырвать с мясом из стены. Чётко обозначьте ребёнку, где он будет разогревать пищу: в микроволновке или на плите. Младшим школьникам безопаснее пользоваться микроволновой печью, она должна стоять удобно, так, чтобы ребёнок мог до неё без проблем дотянуться. Старшие ученики справятся и с электроплитой, но перед этим их следует проинструктировать, чтобы они не забывали отключать конфорки. Чайник должен стоять так, чтобы ребёнку было удобно налить подогретую воду в кружку. Как вариант использовать термос.

Также детям постарше необходимо показать, как правильно пользоваться ножами, чтобы не случилось беды, и запретить с ними любые игры. В идеале — выделить один нож с закруглённым концом, чтобы ребёнок мог отрезать себе, например кусочек сыра. Для младших школьников продукты, из которых планируется сделать бутерброды, лучше оставлять нарезанными, также следует заранее поместить в отдельную тару еду, которую ребёнок потом самостоятельно разогреет.

Исправные розетки, светильники, электроприборы — это зона ответственности родителей и залог здоровья ребёнка. У школьника должен быть свой рабочий уголок: стол с правильным освещением, удобное кресло или стул. Если ребёнок учит уроки только с родителями, то в ожидании их он должен быть чем–то занят. Когда школьник предоставлен сам себе, то и до беды недалеко. У нас были случаи, когда дети пытались достать предметы с верхних полок и шкафов, и мебель падала на них. К счастью, обходилось без травм. Другая зона риска — спортивные снаряды: беговые дорожки, турники и так далее. Нужно договориться с ребёнком, что заниматься на них он будет только в присутствии взрослого. В моей практике был случай, когда на ребёнка упал турник — разболталось крепление. Помним об этом, поскольку в нужный момент вас может не оказаться дома, и некому будет оказать экстренную помощь ребёнку. В общем, хорошенько продумываем досуг детей в отсутствие взрослых. Это может быть просмотр телевизора, игра на компьютере, рисование, лепка, собирание пазлов и так далее.

Домашние обязанности ребёнка не должны быть экстремальными. Помывку окон, протирание пыли на высоких шкафах, мытьё микроволновки и прочее родители берут на себя. Ребёнок может выгулять собаку или убрать за кошкой, хомячком, попугайчиком; подмести или помыть пол, навести порядок на своем рабочем столе, помыть за собой посуду и так далее.

Бытовая химия, лекарства и даже витамины должны быть недоступны. Телефоны в ванной — табу для школьников любых возрастов. Несколько лет назад у нас был случай, когда девочка погибла в результате удара током, принимая ванну с телефоном в руках. Максимально аккуратно следует пользоваться и феном. В идеале — волосы сушить вне ванной комнаты. Об этом обязательно надо говорить с детьми.

Незнакомцам двери не открывать! Если люди представляются сотрудниками служб экстренного реагирования, то ребёнок может позвонить родителям, сказать им об этом или дать сотрудникам их телефоны. В доме на видном месте, а также в телефоне ребёнка должны быть номера таких служб.

Улица

С самого первого похода в школу с детьми должен быть разработан короткий и безопасный маршрут: дом–школа– дом. Соблюдение правил дорожного движения — обязательно! Дорогу переходим только на зелёный сигнал светофора, а по нерегулируемому пешеходному переходу — убедившись, что автомобили пропускают. Делаем ребёнка заметным с помощью световозвращателей. После школы он должен сразу идти домой, а не гулять. На прогулку может отправиться только с разрешения родителей. У нас была ситуация, когда мальчик возвращался из школы почти четыре часа, а мама отчаялась его найти и обратилась за помощью в полицию.

Стоит также объяснить ребёнку, что нельзя садиться в незнакомые автомобили. Завлечь его в машину могут под любым предлогом, и родители должны убедить школьника, почему этого ни в коем случае нельзя делать.

Необходимо предостеречь детей от бесцельного посещения магазинов. Часто такой шопинг заканчивается или копеечными кражами, или мелким хулиганством — и это всё может навредить будущему ребёнка. А может получиться так, что некий незнакомец попытается заманить школьника покупками к себе домой или в иное место.

Не исключены опасности и в подъезде. Родители должны объяснить, что нельзя заходить в лифт с незнакомцами. Так же, как и подниматься пешком в такой «компании». Папы и мамы могут попросить ребёнка информировать их о своём перемещении, отправляя сообщения.

На улице не стоит ходить вплотную к фасадам домов. Особенно сейчас, когда образуется много сосулек, а снег подтаивает и съезжает с крыш.

Прогулки

Обязательно нужно рассказать ребёнку, что заброшенные здания, гаражи, бесхозные авто и снежные горки во дворах — опасные места для детских забав. Лучше гулять и играть на детских площадках рядом со своим домом. Бегать по двору не стоит, так как не все водители соблюдают скоростной режим и могут сбить школьника. Снежные кучи, которые за зиму появляются во дворах, не предназначены для катания с них, они — для складирования снега. Более того, игра на этих «горках» чревата травмами: можно напороться на стекло или железную арматуру, скатиться под колёса, проезжающего мимо автомобиля.

Не меньшую опасность представляют заброшенные здания и авто, причём не только для жизни и здоровья школьника, но и для бюджета его семьи, если вдруг у бесхозного, на первый взгляд, имущества объявится хозяин, который скажет, что его вещи украли или повредили. Такие ситуации в Норильске тоже случались. Например, один владелец авто писал заявление в полицию на родителей ребёнка за то, что тот, якобы повредил крышу машины. Поэтому внушаем ребёнку, что нельзя брать ничего чужого, даже если оно кажется ничьим. Добавлю, что родители могут сообщить о брошенной машине по телефону диспетчерской службы управления городского хозяйства — 43–70–57, работает она круглосуточно.

Друзья–товарищи

Для младших детей и особенно подростков очень важны друзья, бывает, что некоторые из них плохо влияют на вашего ребёнка. Запреты общаться с такими товарищами не помогают. Но взрослые могут на своих жизненных примерах показать, что настоящий друг никогда не будет проверять тебя на «слабо» и подталкивать к безумным выходкам, уговаривать попробовать алкоголь, сигареты, или провоцировать на плохой поступок.

Нередки ситуации, когда в статусе WhatsApp подросток пишет: «У меня родители в ночную смену, приходите ко мне в гости». И неизвестно, кто придёт в квартиру, что в ней будет происходить, и какого ценного имущества родители лишатся. Избежать этой опасности можно, только если у взрослого с подростком доверительные отношения. Важно, чтобы родители чётко обозначали свою позицию в отношении гостей ребёнка, когда они могут приходить и в какое время. Особенно, если ваши сын или дочь просят, чтобы их друг или подруга пожил некоторое время в вашем доме. Лучше постараться выяснить, что произошло. Может оказаться, что друг вашего ребёнка ушёл из семьи из–за конфликта с родителями и помочь ему наладить с ними отношения могут только специалисты системы профилактики.