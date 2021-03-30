Один из работников рудника «Комсомольский» нашёл решение для снижения простоя техники в шахте

Одна из инициатив принадлежит молодому выпускнику Санкт-Петербургского горного университета Дмитрию Падучину. Она получила название «Шахтная навигационная система» и ставит перед собой задачу создать систему ориентации в условиях рудника по аналогии с наземными системами навигации.

Суть инициативы проста — снизить простои самоходных буровых установок во время ожидания заправки. Поскольку в течение смены буровая установка может перемещаться по участку из одного забоя в другой, оперативно передавать информацию заправщику не представляется возможным. Кроме того, разработка позволит предупреждать машиниста о работах на том или ином маршруте — по аналогии с тем, как на поверхности любой навигатор предупреждает о пробках или проведении ремонтных работ. Это позволит планировать оптимальный маршрут движения заправочной машины.

Ещё одна задача системы — помощь вновь прибывшим машинистам подземных машин в изучении маршрутов передвижения на участке выполнения работ, на что тратится большое количество времени.

В настоящее время готовых решений для подобного рода задач на рынке нет. Имеются различные системы позиционирования людей и транспорта под землёй, но у них совсем другие цели. Пока решение этой задачи находится в стадии выбора оптимального способа реализации. Планируемый срок разработки прототипа — IV квартал 2021 года, его стоимость специалистами цифровой лаборатории ПАО «ГМК «Норильский Никель» оценивается приблизительно в 5 млн рублей. Ожидаемый экономический эффект от внедрения должен составить порядка 37 млн руб.