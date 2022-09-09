Дмитрий Карасев: «Горсовет — один из важнейших элементов управленческой системы Норильска»

Глава города отметил, что во время встреч с трудовыми коллективами, представителями общественности он периодически поднимает тему взаимодействия горсовета и администрации города.

«В воскресенье, одиннадцатого сентября, в Норильске пройдут выборы депутатов городского Совета. Городской парламент отвечает за формирование и утверждение бюджета, разработку муниципальных программ, актуализацию вопросов, требующих особого внимания администрации и первоочередного включения в план реализуемых в городе мероприятий. От того, насколько наши депутаты будут погружены в городскую проблематику, насколько будут заинтересованы в скорейшем решении поставленных перед нашей командой задач, зависит и эффективность работы самой администрации. Я управляю Норильском не один — вся наша команда сформирована по принципу максимальной компетентности всех участников и мотивации на результат, которым для нас является комплексное поступательное развитие и запланированное обновление города. Все решения, касающиеся формирования городского бюджета, принимаются с учётом мнения депутатов, и депутатский корпус основной городской документ утверждает», — подчеркнул Дмитрий Карасев.

Градоначальник призвал норильчан обязательно принять участие в голосовании и выразил уверенность, что вновь избранный состав Норильского городского Совета депутатов станет даже более слаженным и эффективным коллективом, чем ныне действующий.

Напомним, что в Норильский городской Совет депутатов баллотируются 113 кандидатов: 59 человек — по спискам шести политических партий, ещё 54 — по семи трёхмандатным округам. Голосование будет проходить с 08.00 до 20.00 на 68 избирательных участках, один из которых находится в посёлке Снежногорск.