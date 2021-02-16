Один морской миллион

С момента ввода в эксплуатацию ледоколом проведено 2706 морских судов и кораблей ВМФ. Атомоход регулярно участвует в постановке судов к причалам портов Дудинка, Диксон и Сабетта, отводу их от причалов, а также сопровождение судов ПАО «ГМК «Норильский никель» по каналу в припае Енисейского залива и реки Енисей.

- Сейчас ведутся работы по продлению ресурса реакторной установки на атомных ледоколах «Вайгач» и «Таймыр» до 235 тыс. часов, - говорит главный инженер ФГУП «Атомфлот» Олег Дарбинян. - Наше предприятие совместно с исполнителем-проектантом реакторных установок, предприятием Росатома АО «ОКБМ Африкантов» из Нижннго Новгорода успешно занимаются данными работами более 30 лет. Это позволяет нам эффективно использовать действующие атомные ледоколы и выполнять контрактные обязательства перед партнёрами.

Впервые ресурс реакторной установки до 200 тыс. часов был продлён в 2017 году на атомном ледоколе «Вайгач». Аналогичные работы были проведены на атомоходе «Таймыр».

- Продление ресурса реакторной установки позволяет продлевать безопасную эксплуатацию ледокола, - отмечает капитан атомного ледокола «Вайгач» Александр Скрябин. - За последние десять лет работы под моим командованием в адрес ледокола не поступило ни одной претензии от капитанов проводимых судов и заказчиков по вопросам безопасности и эффективности проводок. Экипаж ледокола сплочённый, укомплектованный профессионалами своего дела и перспективными молодыми командирами.

Помимо регулярного участия в проводках грузовых судов при обеспечении строительства терминалов морского порта Сабетта «Вайгач» принимал участие во многих знаковых операциях и рейсах в современной истории Арктики. Например, в феврале-апреле 2011 года впервые в истории атомного ледокольного флота «Вайгач» отправился на Балтику. Атомоход работал в направлении порта Приморск, обеспечивая проводку во льдах танкеров с нефтепродуктами. За это время «Вайгач» освободил из льдов и провёл более 250 судов.

В июле 2011 года «Вайгач» осуществил проводку танкера STI Heritage компании Cosco Ship Management дедвейтом 73 тыс. тонн с 61 тыс. тонн газоконденсата. Суда прошли акваторию Севморпути всего за восемь суток, что для июля, учитывая ледовую обстановку, является рекордом.

Весной 2020 года «Вайгач» совместно с атомным ледоколом «50 лет Победы» провёл спасательную операцию по выводу из льдов Карского моря аварийного теплохода «Варзуга». В декабре 2020-го - январе 2021 года атомным ледоколом «Вайгач» была успешно проведена спасательная операция по выводу из тяжёлых льдов Енисейского залива судов «Спарта» и «Кигориак».