Одни строят, другие ломают?

На игровой площадке на улице Талнахской, 6, вырвали крутящуюся карусель вместе с бетонным основанием, по улице Комсомольская 11, у качелей оборвали цепь, которая держит сидение. На Лауреатов, 75, такое ощущение, что порезвились медведи. Столбы, на которых крепятся качели, сильно накренены, и эксплуатировать их невозможно. Матрёшки ручной работы на улице Московской, 3, уже сломаны вандалами и демонтированы УК. Уверенности в том, что композицию починят и на следующий год вернут на место, нет. И это только несколько примеров.

Заместитель директора УЖКХ по благоустройству Анвар Низамутдинов:

- На площадке на улице Нансена, 52, на прошлой неделе произошёл инцидент. Дети, около 6-8 человек, сняли элементы основания площадки и построили из них пирамидку. С этой пирамидки они выполняли акробатические элементы. В настоящее время покрытие восстановлено. А с детьми полиция провела беседу. Если такие случаи повторятся, мы будем вынуждены обратиться в отделение полиции с заявлением. Наши площадки построены в соответствии со всеми стандартами качества. Но когда 10 детей залазят на качели, предназначенные для детей от 3 до 6 лет, то, конечно же, инвентарь не выдерживает.

Ежедневно с раннего утра специалисты нескольких подрядных организаций ведут мониторинг детских и спортивных площадок, делают сводки о повреждениях. Реагирует подрядчик практически мгновенно. Проводит демонтаж, если нет возможности починить на месте сломанное оборудование. Более лёгкие повреждения устраняются в течение суток.

ООО «Викторис», главный инженер Деханов Виталий:

- На спортивной площадке на улице Бегичева, 27, построенной прошлой осенью, сейчас уже идёт деформация покрытия. Его вырывают дети. На этой площадке основание закреплено на пластиковые штыри, и всё покрытие связано между собой одним целым, и надо постараться, чтобы вырвать элементы. Спортивный инвентарь «рукоходы» пришлось демонтировать, у него надломали деревянные основания. Закуплены новые, но заменить их получится только к концу сентября.

На следующий год в Центральном районе планируется установить ещё семь новых детских площадок. Некоторые будут установлены с нуля, а на каких-то заменят оборудование. В управлении ЖКХ пообещали, что без внимания детские и спортивные площадки не останутся и зимой.