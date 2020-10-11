Одним махом

Таких результатов удалось достичь благодаря внедрению технологии механизированного крепления сталеполимерных анкеров (СПА) с более высокой несущей способностью.

Эта технология широко применяется на зарубежных горных предприятиях. В Заполярном филиале её внедряют с 2018 года в рамках концепции совершенствования комплекса крепления горных выработок. Сталеполимерные анкера устанавливают при помощи специальных ампул–патронов, благодаря которым шпуры заполняются полимерным составом. На сегодня это самый эффективный и менее трудозатратный вид крепления, позволяющий, прежде всего, повысить уровень безопасности, ведь полностью отпадает необходимость присутствия рабочих в незакреплённой части горных выработок. Ещё из плюсов — увеличение темпов строительства подземных объектов. На отдельных участках проходческим бригадам удалось достичь показателя проходки в 81 метр за один забой. Средняя скорость при этом составила 60–65 метров.

Сейчас в ЗФ осваивают технологию крепления самозакрепляющимися фрикционными анкерами в сочетании с армокаркасом. Этот вид крепи представляет собой трубчатый анкер из специальной стали, который устанавливают в шпур меньшего диаметра, чем диаметр трубки. В конечном счёте нагрузка со стали перенаправляется на горную породу, при этом армокаркас с удерживающей шайбой устанавливается одновременно с анкером.

По словам заместителя генерального директора ООО «ЗСК» по производству Игоря Крюкова, применение новой технологии крепления имеет ряд преимуществ:

– Во–первых, повышается производительность, так как нет необходимости навешивать металлическую решётку на анкерную крепь. Во–вторых, минимизируются риски, ведь работая на растяжение, анкеры удерживают закрепляемые породы от расслоения, сдвижения и обрушения. В– третьих, при чётком соблюдении соотношения диаметров шпура и анкера обеспечивается максимальная несущая способность, причём сразу после установки анкера.

Процесс механизированного крепления самозакрепляющихся анкеров очень ответственный. Поэтому к данному виду работ допускаются только работники с высокой квалификацией.