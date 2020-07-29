Одного балла не хватило двум норильским выпускникам до максимального результата ЕГЭ по химии и обществознанию

Минимальный проходной балл для экзамена по химии - 36, этот порог преодолел 101 выпускник из 134 (75,4%). 80 и более баллов набрали 13 ребят, из них 1 - 99 баллов. А вот 33 человека не набрали необходимый минимум.

Что до обществознания, то тут минимальный порог был обозначен Рособрнадзором в 42 балла. Его преодолели 324 выпускника (73,1%) из 443 сдававших. На 80 и более баллов написали 28 ребят, один участник так же, как по химии,

недобрал до 100 только 1 балл.

119 человек не набрали необходимый минимум. Пересдача предметов по выбору не предусмотрена. Апелляцию о несогласии с выставленными баллами можно будет подать в образовательном учреждении 31 июля и 3 августа.